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ПОЛІТИКА

Кандидат у президенти Румунії хоче припинити допомогу Україні

09 травня 2025, 09:49
Кандидат у президенти Румунії хоче припинити допомогу Україні
джерело 24tv.ua/geopolitics
Політик вважає, що у питання війни росії проти України Румунія має дотримуватися нейтралітету.

Лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів" (AUR) і переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон заявив, що у разі обрання його країна припинить надавати фінансову підтримку іншим державам, зосередившись винятково на внутрішніх потребах.

Про це він сказав у відповідь на запитання журналістів про подальшу підтримку України.

Про це повідомляє Digi24.

"Румунія більше не дасть жодного лея іншій країні, а зосередиться на своєму власному населенні", ‒ зазначив Сіміон і наголосив, що його політична програма передбачає пріоритетне забезпечення інтересів румунських громадян, зокрема студентів, фермерів і пенсіонерів.

Коментуючи війну росії проти України, Сіміон заявив, що Румунія має дотримуватися нейтралітету, не сприяти ескалації конфлікту, не передавати озброєння та координуватися з адміністрацією президента США Дональда Трампа, якого він вважає стратегічним партнером.

"Настав час піднімати країну з дна... Коли ми будемо добре забезпечені, тоді зможемо турбуватися про добробут інших", ‒ додав кандидат.

Опонентом Сіміона у другому турі президентських виборів є Нікушор Дан, який, за словами лідера AUR, підтримує глибшу інтеграцію з Європейським Союзом. Сам Сіміон запевнив, що не буде блокувати рішення ЄС, однак не підтримуватиме виділення коштів іншим країнам.

"Для оборони у нас є НАТО, а не Європейський Союз", ‒ підсумував він.

вибориРумуніядопомога УкраїніДжордже Сіміон

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