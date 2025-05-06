Кандидат у президенти Румунії виступив проти постачання зброї Україні

Після тріумфу Сіміона прем'єр Румунії подав у відставку.

Лідер ультраправої партії "Альянс за союз румунів" (AUR) та переможець першого туру президентських виборів у Румунії Джордже Сіміон, якому заборонили в’їзд в Україну, заявив про підтримку "мирного плану" президента США Дональда Трампа у переговорах між Києвом та москвою. Водночас політик виступив проти постачання зброї Україні, вважаючи це невигідним для країн Європи.

Такі слова румунського політика цитує Deutsche Welle.

"Ми казали, що будемо сприяти миру і бачимо єдине розв'язання в деескалації цього конфлікту. Постачання зброї обом сторонам шкодить інтересам Німеччини, Франції, Румунії та Польщі", ‒ зазначив Сіміон.

Він також висловив переконання, що війна росії проти України серйозно позначилася на Румунії. За його словами, метою має бути припинення вогню та уникнення жертв серед цивільних. Політик наголосив на необхідності мирного врегулювання.

"Ми маємо сподіватися і молитися, щоб ініціатива мирних переговорів Дональда Трампа дала результат", ‒ додав він.