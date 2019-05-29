Туск: Кандидатів на ключові посади визначать у червні

Він зазначив, що, відповідно до європейського законодавства, Європейська Рада має запропонувати, а Європарламент має затвердити кандидатів на ключові посади.

"Зараз я розпочну консультації з Європейським парламентом, як це передбачено Угодою ЄС. Для початку цього процесу я вже запропонував зустрітися з представниками Конференції президентів Європарламенту (лідерами політичних груп ЄП, - ред.), як тільки вони будуть готові. Паралельно я буду також проводити консультації з членами Європейської ради, з приводу майбутнього президента Європейської комісії, майбутнього президента Європейської ради та Європейського центробанку, як і Високого представника ЄС. Сподіваюся, що на цій основі ми зможемо внести ясність щодо всіх цих постів уже у червні", - сказав Туск після неформального саміту лідерів ЄС, де обговорювали результати голосування до Європарламенту, інформують у "Європейська правда".

"Майбутній президент Єврокомісії повинен мати підтримку обох інституцій, як кваліфікованої більшості в Європейській раді, так і більшості членів Європейського парламенту", - сказав Туск.

За його словами, лідери ЄС погодилися, що вибір президента Єврокомісії не може бути автоматичним, тобто ним не обов’язково має стати кандидат від партії, яка отримала найбільше місць в Європарламенті.

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