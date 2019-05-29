Туск: Кандидатів на ключові посади визначать у червні
"Зараз я розпочну консультації з Європейським парламентом, як це передбачено Угодою ЄС. Для початку цього процесу я вже запропонував зустрітися з представниками Конференції президентів Європарламенту (лідерами політичних груп ЄП, - ред.), як тільки вони будуть готові. Паралельно я буду також проводити консультації з членами Європейської ради, з приводу майбутнього президента Європейської комісії, майбутнього президента Європейської ради та Європейського центробанку, як і Високого представника ЄС. Сподіваюся, що на цій основі ми зможемо внести ясність щодо всіх цих постів уже у червні", - сказав Туск після неформального саміту лідерів ЄС, де обговорювали результати голосування до Європарламенту, інформують у "Європейська правда".
"Майбутній президент Єврокомісії повинен мати підтримку обох інституцій, як кваліфікованої більшості в Європейській раді, так і більшості членів Європейського парламенту", - сказав Туск.
За його словами, лідери ЄС погодилися, що вибір президента Єврокомісії не може бути автоматичним, тобто ним не обов’язково має стати кандидат від партії, яка отримала найбільше місць в Європарламенті.
Читайте також: "Велика коаліція" вперше втратила більшість під час виборів у Європарламент
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент