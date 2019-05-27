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"Велика коаліція" вперше втратила більшість під час виборів у Європарламент

Правоцентристський і лівоцентристський блоки в Європарламенті втратили спільну більшість на тлі збільшення підтримки лібералів, зелених і націоналістів
За попередніми підсумками виборів, Європейська народна партія (ЄНП) та Прогресивний альянс соціалістів і демократів уперше втрачають більшість і не зможуть сформувати "велику коаліцію" без підтримки інших сил.
"Велика коаліція" вперше втратила більшість під час виборів у Європарламент Фото: reuters.com

За прогнозами, ЄНП отримає 178 місць, у порівнянні з 216 у 2014 році. Соціалісти та демократи, ймовірно, матимуть 152 місця замість 191, здобутих п’ять років тому, інформує "Європейська правда".

Однак, проєвропейські партії все одно матимуть більшість місць в Європарламенті, в основному завдяки хорошому результату ліберального блоку ALDE, і, зокрема, рішенню партії президента Франції Еммануеля Макрона приєднатися до групи. Хоча у Франції партія Макрона програла ультраправим на чолі з Марін Ле Пен.

ALDE, за попередніми неофіційними результатами, здобувають 108 мандатів у порівнянні з 68 у нинішньому складі,  "Зелені" - 67 місць (+12).

"Європейські консерватори і реформісти" здобувають 61 мандат (мінус 14), популістська "Європа за свободу і пряму демократію" за участі німецької "Альтернативи для Німеччини" - 53 (плюс 14), євроскептична "Група Європи націй і свободи" матиме 55 депутатів, "Європейські об'єднані ліві/Ліво-зелені Півночі" здобувають 39 мандатів.

Нагадаємо, що вибори в Європарламент розпочалися 23 травня і завершились 26 травня. В останній день голосує 21 країна Євросоюзу.

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27 05 2019 09:02
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