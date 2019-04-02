Кандидатів у президенти стало 30
Так ЦВК зареєструвала колишнього представника України у мінській контактній групі, самовисуванця Романа Безсмертного та народного депутата, кандидата від партії "Відродження" Віктора Бондара.
Тепер на виборах балотуються 30 кандидатів.
Зазначимо, що термін подачі документів уже закінчився, однак реєстрація кандидатів триватиме до 8 лютого.
Центральна виборча комісія відмовилася зареєструвати кандидатом у президенти Тараса Костанчука, якого висунула "Партія захисників України".
Таке рішення було ухвалено на засіданні 4 лютого через наявність у передвиборній програмі Костанчука пункту про смертну кару для державних службовців за корупцію. ЦВК повинна відмовляти у реєстрації кандидату, якщо в його програмі є положення, спрямовані на пропаганду насильства, посягання на права і свободи громадян.
Ухвалюючи рішення про відмову Костанчуку, ЦВК констатувала, що пропоновані в його програмі заходи передбачають дискримінацію за професійною ознакою, пропагують насильство і посягають на встановлені Конституцією права і свободи громадян.
Окрім Костанчука, ЦВК відмовила у понеділок у реєстрації Наталії Земській через неправильно подані та заповнені документи.
Нагадаємо, що у виборах президента України-2019 готові взяти участь близько 80% українців, згідно з опитуванням соціологічної групи "Рейтинг" у січні.
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