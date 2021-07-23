Кандидатка "Зелених" у канцлери Німеччини: "Північний потік-2" спрямований проти безпеки України
Свою позицію вона висловила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".
"Ця спільна заява не є рішенням - особливо для безпеки України", - сказала Бербок.
"Я все ще вважаю, що цей трубопровід є невдалою ідеєю з кліматичних причин, але перш за все з геостратегічних причин", - додала вона.
Газопровід спрямований проти безпеки України і на розкол Європейського Союзу, наголосила Бербок. Вона вважає, що східноєвропейці справедливо незадоволені федеральним урядом Німеччини, "який тримається за цей трубопровід в односторонньому порядку".
"Ми не можемо залишатися байдужими до безпеки України", - заявил кандидатка у канцлери, підкресливши, що "найважливішим є захист цивільного населення, наприклад, шляхом підтримки розмінування".
Щоб Україна стала більш незалежною від Росії, важливо, "щоб ми надали потужну підтримку перебудові енергопостачання України в бік поновлюваних джерел енергії".
Баербок підкреслила, що Кремль недавно дуже чітко дав зрозуміти, що поставив свої поставки газу через Україну в залежність від поведінки України, і це є загрозою.
Нагадаємо, що Російська Федерація готова обговорювати продовження транзиту газу через Україну. Нинішній контракт розрахований до кінця 2024 року.
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