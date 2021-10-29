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Канікули або "дистанційка". Школи Чернівецької області самі обиратимуть формат навчання

Таке рішення сьогодні було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
У Чернівецькій області з 1 листопада школи мають піти на дистанційне навчання або продовжити канікули терміном на два тижні. Обрати той чи інший варіант заклади зможуть самостійно.
Канікули або "дистанційка". Школи Чернівецької області самі обиратимуть формат навчання Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Чернівецької ОДА.

Таке рішення сьогодні було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

"Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, виконавчим комітетам сільських. селищних, міських рад прийняти рішення щодо переходу закладів загальної середньої освіти на канікули або організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання строком на два тижні з 1 листопада 2021 року", - йдеться в документі.

Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули розпочались на тиждень раніше.

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29 10 2021 11:43
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