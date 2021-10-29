CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ Чернівецькій області з 1 листопада школи мають піти на дистанційне навчання або продовжити канікули терміном на два тижні. Обрати той чи інший варіант заклади зможуть самостійно.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канікули або "дистанційка". Школи Чернівецької області самі обиратимуть формат навчання
Таке рішення сьогодні було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
Фото: з вільних джерел
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Чернівецької ОДА.
Таке рішення сьогодні було прийнято на позачерговому засіданні обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
"Департаменту освіти і науки Чернівецької ОДА, виконавчим комітетам сільських. селищних, міських рад прийняти рішення щодо переходу закладів загальної середньої освіти на канікули або організації освітнього процесу з використанням технологій дистанційного навчання строком на два тижні з 1 листопада 2021 року", - йдеться в документі.
Нагадаємо, що в Івано-Франківську осінні шкільні канікули розпочались на тиждень раніше.
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29 10 2021 11:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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