CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВ Івано-Франківську осінні шкільні канікули розпочнуться на тиждень раніше.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Школи Івано-Франківська йдуть на канікули завчасно: названа причина
Таке рішення було ухвалено для покращення епідеміологічної ситуації в регіоні
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.
"З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток", - написав Марцінків.
Як зазначив міський голова, планово канікули мали розпочатись 25 жовтня, однак сьогодні на оперативній нараді було вирішено перенести їх на тиждень раніше.
"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на ковід, так і на сезонні хвороби", - додав Марцінків.
Нагадаємо, що у Львові можуть запровадити норму щодо вимоги сертифікату про вакцинацію або довідки про негативний ПЛР-тест для відвідувачів закладів громадського харчування.
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