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Школи Івано-Франківська йдуть на канікули завчасно: названа причина

Таке рішення було ухвалено для покращення епідеміологічної ситуації в регіоні
В Івано-Франківську осінні шкільні канікули розпочнуться на тиждень раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міського голову Руслана Марцінківа.

"З 18 жовтня школи нашої громади йдуть на канікули! Це хороші новини для діток", - написав Марцінків.

Як зазначив міський голова, планово канікули мали розпочатись 25 жовтня, однак сьогодні на оперативній нараді було вирішено перенести їх на тиждень раніше.

"Дітки відпочинуть, а також це дозволить попередити захворюваність. Як на ковід, так і на сезонні хвороби", - додав Марцінків.

Нагадаємо, що у Львові можуть запровадити норму щодо вимоги сертифікату про вакцинацію або довідки про негативний ПЛР-тест для відвідувачів закладів громадського харчування.

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12 10 2021 14:37
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