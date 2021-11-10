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Львів хоче пускати до ресторанів лише вакцинованих або з ПЛР-тестом

Таку норму, поширену в Європі, можуть ввести через стрімке поширення коронавірусної інфекції
У Львові можуть запровадити норму щодо вимоги сертифікату про вакцинацію або довідки про негативний ПЛР-тест для відвідувачів закладів громадського харчування.
Львів хоче пускати до ресторанів лише вакцинованих або з ПЛР-тестом Фото: УНІАН

Про це повідомляє "Економічна правда" з посиланням на мера міста Андрій Садовий в ефірі радіо "Люкс FM", цитує пресслужба міськради Львова

Зазначається, що таку норму, поширену в Європі, можуть ввести через стрімке поширення коронавірусної інфекції. Однак це не питання найближчих днів. Також влада планує відправити дітей дітей 5-11 класів  на дистанційне навчання з 18 жовтня.

"На жаль, ми спостерігаємо динаміку поширення коронавірусу у Львові, в Україні. Тому ми прийняли рішення, що з 18 жовтня на тиждень дітей 5-11 класів відправляємо на дистанційне навчання. Потім буде тиждень осінніх канікул, тому загалом вийде десь два з половиною тижні для того, що розірвали хвилю захворюваності. Діти 1-4 класів продовжують ходити до школи, а малюки – до дитячих садочків. На час дистанційного навчання припиняється робота позашкілля.

Сьогодні-завтра ми приймемо наступні рішення щодо бізнесу. Має бути обов’язкова вакцинація працівників закладів торгівлі, закладів харчування.

Також ми плавно підходимо до цієї норми, яка є в багатьох європейських країнах: у відвідувачів закладів громадського харчування мають мати або сертифікат про вакцинацію, або довідка про негативний ПЛР-тест. Це не буде запроваджено у Львові в найближчі дні, бо рівень вакцинації значно менший, ніж в інших країнах. Станом на сьогодні десь третина населення нашого міста вже провакцинована".

Нагадаємо, що McDonald's планує в найближчому майбутньому відкрити заклади у Кропивницькому, Чернівцях та Ужгороді. Також планується відкриття у Маріуполі.

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11 10 2021 17:48
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