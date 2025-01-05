Канцлер Австрії оголосив, що йде у відставку

Причина тому - провал коаліційних перемовин.

Федеральний канцлер Австрії і голова Австрійської народної партії ÖVP Карл Негаммер заявив те, що йде з обох посад.

Про це Негаммер написав в опублікованому на своїй сторінці в соцмережі X (Twitter).

"Після зриву переговорів я зроблю наступне: у найближчі кілька днів я піду з посади федерального канцлера та голови Народної партії, і сприятиму впорядкованому переходу", - йдеться в дописі.

Канцлер сказа, що йому шкода, що напередодні ліберальна партія NEOS ухвалила рішення щодо виходу з три-партійних коаліційних переговорів, які велися між Австрійською народною партією, Соціал-демократичною партією Австрії і NEOS.

За його словами, попри це він був готовий продовжити зусилля щодо формування стабільного і дієздатного уряду, і тому сьогодні був проведений ще один раунд переговорів. Втім, вони виявилися безуспішними.

"На жаль, сьогодні я змушений повідомити вам, що ці переговори завершилися і не будуть продовжені Народною партією", - сказав глава ÖVP.

Негаммер вважає, що винні за зрив переговорів на "деструктивні сили в SPÖ", які продовжували наполягати на речах, які є неприйнятними для Народної партії, що стосується ведення податку на багатство і спадщину.

"Австрія і вся Європа вже перебувають у тривалій рецесії, яка серйозно впливає на економіку, конкурентоспроможність і ринок праці нашої країни. Ми зробили десятки пропозицій щодо того, яких заходів необхідно вжити для пожвавлення економіки. І тут я завжди був чітким і чесним. Ніколи не було жодних сумнівів, що ми не погодимося на податки на власність та спадщину… Такі податки шкодять нашій країні, шкодять нашій економіці і шкодять людям, які щось створили для себе", - додав канцлер.

Негаммер додав, що для нього є неприйнятним співпраця з радикальними силами в політиці, говорячи про можливу співпрацю з праворадикальною Австрійською партією свободи, яка перемогла на виборах у вересні.

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