Канцлер Австрії заявив про початок "другої хвилі" епідемії
Канцлер Австрії Себастьян Курц попередив про початок "другої хвилі" епідемії коронавірусу.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Pressе.
"Те, що ми зараз спостерігаємо - це початок "другої хвилі". Кількість заражень зростає дуже стрімко. Два тижні тому ми реєстрували близько 350 заражень за добу, вчора - вже більше 850", - заявив Себастьян Курц.
Найбільш ризикова ситуація у Відні - на столицю припадає 50% усіх нових випадків коронавірусу в країні.
"Невдовзі ми досягнемо 1000 заражень на день", - попереджає Себастьян Курц.
Він висловив сподівання, що вже наступного літа можливо буде повернутися до нормального життя, але попереду країну чекає "важка осінь та зима", та закликав людей проявити відповідальність і дотримуватися заходів безпеки, щоб стримати поширення вірусу.
"Нам потрібно разом впоратися з викликами, які принесуть наступні місяці - з тією ж дисципліною та обережністю, як і навесні", - наголошує він.
Останнім часом більшість європейських країн спостерігають помітне зростання кількості заражень, у тому числі ті, де раніше ситуація виглядала обнадійливою.
Франція 12 вересня вперше з початку епідемії перетнула позначку у 10 тисяч заражень за добу. Про експоненційне поширення вірусу попереджають у Британії.
10-мільйонна Чехія минулого тижня вперше кілька разів перетнула позначку у 1000 заражень за добу, про нові рекорди повідомляє і Угорщина.
Про початок "другої хвилі" заявили і в Грузії - одній з небагатьох країн, яка залишається у "зеленому списку" ЄС.
Нагадаємо, що 13 вересня (станом на 9:00) в Україні 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 пацієнти одужали.
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