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Канцлер Австрії заявив про початок "другої хвилі" епідемії

Найбільш ризикова ситуація у Відні - на столицю припадає 50% усіх нових випадків коронавірусу в країні
"Те, що ми зараз спостерігаємо - це початок "другої хвилі". Кількість заражень зростає дуже стрімко. Два тижні тому ми реєстрували близько 350 заражень за добу, вчора - вже більше 850", - заявив Себастьян Курц.
Канцлер Австрії заявив про початок "другої хвилі" епідемії Слебке місце коронавірусу / Unsplash

Канцлер Австрії Себастьян Курц попередив про початок "другої хвилі" епідемії коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Die Pressе.

"Те, що ми зараз спостерігаємо - це початок "другої хвилі". Кількість заражень зростає дуже стрімко. Два тижні тому ми реєстрували близько 350 заражень за добу, вчора - вже більше 850", - заявив Себастьян Курц.

Найбільш ризикова ситуація у Відні - на столицю припадає 50% усіх нових випадків коронавірусу в країні.

"Невдовзі ми досягнемо 1000 заражень на день", - попереджає Себастьян Курц.

Він висловив сподівання, що вже наступного літа можливо буде повернутися до нормального життя, але попереду країну чекає "важка осінь та зима", та закликав людей проявити відповідальність і дотримуватися заходів безпеки, щоб стримати поширення вірусу.

"Нам потрібно разом впоратися з викликами, які принесуть наступні місяці - з тією ж дисципліною та обережністю, як і навесні", - наголошує він.

Останнім часом більшість європейських країн спостерігають помітне зростання кількості заражень, у тому числі ті, де раніше ситуація виглядала обнадійливою.

Франція 12 вересня вперше з початку епідемії перетнула позначку у 10 тисяч заражень за добу. Про експоненційне поширення вірусу попереджають у Британії.

10-мільйонна Чехія минулого тижня вперше кілька разів перетнула позначку у 1000 заражень за добу, про нові рекорди повідомляє і Угорщина. 

Про початок "другої хвилі" заявили і в Грузії - одній з небагатьох країн, яка залишається у "зеленому списку" ЄС. 

Нагадаємо, що 13 вересня (станом на 9:00) в Україні 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 пацієнти одужали.

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13 09 2020 16:38
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