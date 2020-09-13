В Україні зафіксовано 2 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19
Наразі коронавірусна хвороба виявлена:
Вінницька область - 4 808 випадків;
Волинська область - 6 289 випадків
Дніпропетровська область - 3 262 випадки;
Донецька область - 2 095 випадків;
Житомирська область - 4 292 випадки;
Закарпатська область - 8 625 випадків;
Запорізька область - 2 347 випадків;
Івано-Франківська область - 11 215 випадків;
Кіровоградська область - 904 випадки;
м. Київ - 17 261 випадок;
Київська область - 6 849 випадків;
Львівська область - 16 914 випадків;
Луганська область - 586 випадків;
Миколаївська область - 1 953 випадки;
Одеська область - 9 482 випадки;
Полтавська область - 1 195 випадків;
Рівненська область - 10 469 випадків;
Сумська область - 2 401 випадок;
Тернопільська область - 8 882 випадки;
Харківська область - 12 584 випадки;
Херсонська область - 628 випадків;
Хмельницька область - 3 968 випадків;
Чернівецька область - 12 117 випадків;
Черкаська область - 2 495 випадків;
Чернігівська область - 2 714 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 217 641 повідомлення про підозру на COVID-19.
Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"
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