В Україні зафіксовано 2 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Усього за добу одужав 547 пацієнтів

13 вересня (станом на 9:00) в Україні 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 пацієнти одужали.

Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена: Вінницька область - 4 808 випадків; Волинська область - 6 289 випадків Дніпропетровська область - 3 262 випадки; Донецька область - 2 095 випадків; Житомирська область - 4 292 випадки; Закарпатська область - 8 625 випадків; Запорізька область - 2 347 випадків; Івано-Франківська область - 11 215 випадків; Кіровоградська область - 904 випадки; м. Київ - 17 261 випадок; Київська область - 6 849 випадків; Львівська область - 16 914 випадків; Луганська область - 586 випадків; Миколаївська область - 1 953 випадки; Одеська область - 9 482 випадки; Полтавська область - 1 195 випадків; Рівненська область - 10 469 випадків; Сумська область - 2 401 випадок; Тернопільська область - 8 882 випадки; Харківська область - 12 584 випадки; Херсонська область - 628 випадків; Хмельницька область - 3 968 випадків; Чернівецька область - 12 117 випадків; Черкаська область - 2 495 випадків; Чернігівська область - 2 714 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 217 641 повідомлення про підозру на COVID-19. Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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