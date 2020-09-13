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В Україні зафіксовано 2 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19

Усього за добу одужав 547 пацієнтів
13 вересня (станом на 9:00) в Україні 154 335 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 3 178 летальних, 68 893 пацієнти одужали.
В Україні зафіксовано 2 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 Фото: Центр громадського здоров'я

Наразі коронавірусна хвороба виявлена:

Вінницька область - 4 808 випадків;

Волинська область - 6 289 випадків

Дніпропетровська область - 3 262 випадки;

Донецька область - 2 095 випадків;

Житомирська область - 4 292 випадки;

Закарпатська область - 8 625 випадків;

Запорізька область - 2 347 випадків;

Івано-Франківська область - 11 215 випадків;

Кіровоградська область - 904 випадки;

м. Київ - 17 261 випадок;

Київська область - 6 849 випадків;

Львівська область - 16 914 випадків;

Луганська область - 586 випадків;

Миколаївська область - 1 953 випадки;

Одеська область - 9 482 випадки;

Полтавська область - 1 195 випадків;

Рівненська область - 10 469 випадків;

Сумська область - 2 401 випадок;

Тернопільська область - 8 882 випадки;

Харківська область - 12 584 випадки;

Херсонська область - 628 випадків;

Хмельницька область - 3 968 випадків;

Чернівецька область - 12 117 випадків;

Черкаська область - 2 495 випадків;

Чернігівська область - 2 714 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Дослідження проводилися вірусологічною референс-лабораторією Центру громадського здоров’я України, а також обласними лабораторіями. Станом на ранок 13 вересня 2020 року до Центру надійшло 2 379 повідомлень про підозру на COVID-19. Всього з початку 2020 року надійшло 217 641 повідомлення про підозру на COVID-19.

Джерело: Офіційний Telegram канал "Коронавірус_інфо"

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13 09 2020 10:50
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