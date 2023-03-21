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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини не очікує швидкого завершення російської агресії в Україні

21 березня 2023, 11:29
Канцлер Німеччини не очікує швидкого завершення російської агресії в Україні
Війна в Україні залишиться головною темою канцлерства Шольца.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц дає зрозуміти, що не очікує швидкого завершення російської агресії в Україні.

Про це він сказав в інтерв’ю Rheinische Post.

"Ми повинні бути готові до того, що це може зайняти багато часу. Навіть коли війна закінчиться, все не відразу нормалізується. Але ми також не повинні припиняти наші зусилля для завершення війни", - сказав Шольц.

Канцлер наголосив, що передумовою справедливого миру є те, що росія почне виводити війська.

Він також звернув увагу на довгострокові наслідки війни. "Ми повинні усвідомити, що ця жахлива агресивна війна та її наслідки ще довго будуть тримати нас у напрузі і що нам доведеться довго розгрібати завали", - сказав Шольц.

Канцлера розповів, що раніше регулярно розмовляв з президентом рф путіним.

"Це довгі розмови, іноді годину, іноді півтори години. Іноді німецькою мовою, іноді з перекладами. І так, путін був ввічливою людиною в цих розмовах. Ми зверталися один до одного на ім'я", - сказав Шольц.

Нагадаємо, нещодавно Шольц привітав рішення щодо арешту диктатора. Він заявив, що ордер на арешт президента диктатора володимира путіна свідчить про те, що ніхто не може стояти вище закону. 

НімеччинавійнаШольц

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