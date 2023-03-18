Шольц відреагував на видачу ордера на арешт путіна

Канцлер привітав рішення щодо арешту диктатора.

Німецький канцлер Олаф Шольц заявив, що ордер на арешт президента диктатора володимира путіна свідчить про те, що ніхто не може стояти вище закону.

Про це сказав Шольц на пресконференції в Токіо з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішіда, повідомляє Sky News.

"Міжнародний кримінальний суд є підходящою установою для розслідування воєнних злочинів. Справа в тому, що ніхто не може бути вище закону, і це стає очевидним прямо зараз", - заявив Олаф Шольц.

До слова, канцлер привітав рішення Міжнародного кримінального суду на арешт диктатора рф.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт очільника кремля володимира путіна і уповноваженої росії у справах дитини марії львової-бєлової. Йдеться про злочини, скоєні на окупованих територіях України, - незаконну депортацію дітей до російської федерації.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що ордер означає початок кінця рф у нинішньому вигляді на світовій арені. кремлівський диктатор може бути заарештований на території країн, які ратифікували Римський статут.