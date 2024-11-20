Вона надто м'яка щодо росії.

Канцлер ФРН Олаф Шольц і президент Франції Еммануель Макрон висловили обурення тим, що у підсумковій декларації саміту G20 не була чітко сформульована теза про відповідальність рф за війну в Україні.

Про це німецький канцлер заявив по завершенні саміту, якого цитує dpa, посилаючись на звіт Саміту G20.

Шольц заявив, що президент рф Володимир путін безперервно бомбив Україну протягом 1000 днів.

"1000 днів, протягом яких люди змушені страждати через сліпу манію величі, через намір просто розширити свою країну силою. Буде недостатньо, якщо ці 20 країн не зможуть знайти чітких слів про відповідальність Росії в цьому питанні. Я б хотів побачити щось інше", – сказав він.

Сам канцлер потрапив під критику через свій дзвінок кремлівському главі путіну. Президент України Володимир Зеленський сказав, що німецький канцлер міг мати корисливу мету, телефонуючи путіну.

Макрон також висловив невдоволення діями Лулу да Сілва, який перервав дискусію про Україну і випустив підсумкове комюніке саміту на день раніше.

Французький лідер сказав, що комюніке "не відповідає тій позиції, яку ми могли б зайняти".

Він додав, що текст виграв би, якби в ньому чіткіше говорилося про війну.

Крім того, МЗС України засудило Шольца за розмову з путіним: це на користь кремлю.