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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини пригрозив росії новими санкціями

09 травня 2025, 13:41
Канцлер Німеччини пригрозив росії новими санкціями
Wikipedia
Коментуючи війну росії проти України, Мерц наголосив, що "ми твердо і беззастережно стоїмо на боці України".

Припинення вогню в Україні має "дати можливість укласти справжній мирний договір". В іншому разі росія зіткнеться з новими санкціями.

Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц на зустрічі з президента Європейської ради Антоніу Кошта, пише Stern.deThe Guardian.

Коментуючи війну росії проти України, Мерц наголосив, що "ми твердо і беззастережно стоїмо на боці України" і що ЄС прагне "закінчити цю війну якнайшвидше", але водночас зрозуміло, що "це не минеться повз голову України".

Він наголосив, що "українці мають брати участь" у будь-яких обговореннях, і пообіцяв, що ЄС продовжить "підтримувати Україну в її здатності ефективно захищати себе".

Німецький канцлер у четвер розмовляв телефоном із президентом США Дональдом Трампом і запевнив Трампа в підтримці його ідеї про 30-денне припинення вогню.

"Зокрема, зараз ідеться про росію", - попередив Мерц.

Він зазначив, що таке припинення вогню має "дати можливість укласти справжній мирний договір".

"Якщо цього не відбудеться, ми, не вагаючись, підемо на подальше посилення санкційного тиску спільно з нашими європейськими партнерами та Сполученими Штатами Америки", - наголосив канцлер.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц незабаром планує відвідати Україну в межах своєї першої серії закордонних поїздок після обрання на посаду.

Німеччинавійнасанкціі проти росіїпідтримка УкраїниФрідріх Мерц

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