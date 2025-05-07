Новий канцлер Німеччини готується до візиту в Україну

Наразі триває координація деталей поїздки.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц незабаром планує відвідати Україну в межах своєї першої серії закордонних поїздок після обрання на посаду.

Про це повідомляє Tagesschau з посиланням на заяву Мерца під час його візиту до Парижа.

Наразі триває координація деталей поїздки, однак Мерц наголосив, що прагне зробити все можливе в межах Європейського Союзу для досягнення тривалого припинення вогню та перспективи мирної угоди з росією.

На спільній пресконференції з президентом Франції Еммануелем Макроном канцлер заявив, що ключовим питанням залишається готовність росії погодитися на 30-денне припинення вогню. При цьому Мерц наголосив на важливості збереження активної ролі США у цьому процесі, зокрема у сфері безпекових гарантій для України. Він закликав Вашингтон залишатися "в грі" як у межах НАТО, так і в контексті подальшої підтримки Києва.

Канцлер також підкреслив потребу збільшення оборонних витрат усіма країнами ЄС. За його словами, лише так можна усунути прогалини в обороноздатності Європи та колективно підтримати Україну. Під час візиту до Парижа Мерц і Макрон заявили про "новий старт" для Європи, заснований на тіснішій співпраці між Францією та Німеччиною.

Після Франції Мерц має намір відвідати Польщу — це частина його стратегії з відновлення та зміцнення відносин із ключовими союзниками Німеччини.

Варто зазначити, що обрання Мерца канцлером супроводжувалося політичними труднощами: під час голосування в Бундестазі він набрав лише 310 голосів із 316 необхідних, хоча його коаліція має 328 місць. Такий результат став безпрецедентним у повоєнній історії Німеччини та був використаний для критики з боку ультраправої "Альтернативи для Німеччини", яка заявила, що це "демонструє слабкість коаліційної більшості".

Очікується, що візит до України стане важливим кроком у формуванні позиції нового канцлера щодо війни та європейської безпеки.