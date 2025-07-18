Канцлер Німеччини схвалив 18-й санкційний пакет проти росії

Зеленський також відреагував на рішення ЄС.

Канцлер вважає, що нові обмеження проти москви мають зменшити її воєнний потенціал.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц прокоментував рішення ЄС затвердити 18-й пакет санкцій проти росії, зазначивши, що вони "продовжують тиск на росію".

Про це повідомляє The Guardian.

"Добре, що ми в ЄС домовилися про 18-й пакет санкцій проти росії. Він спрямований проти банків, енергетики та військової промисловості. Це послаблює здатність росії продовжувати фінансувати війну проти України", — написав Мерц.

Мерц також зазначив жартома під час пресконференції з питань внутрішньої та зовнішньої політики, що Німеччина хоче мати можливість "захищатися, щоб не доводилося захищатися", підкресливши роль стримування за допомогою сили.

Нагадаємо, головна дипломатка ЄС Кая Каллас назвала 18-й пакет обмежень проти росії одним із найсильніших. Вона наголосила, що країни Євросоюзу продовжать підвищувати ціну, тож "зупинення агресії стане єдиним шляхом вперед для москви".

Президент України Володимир Зеленський також відреагував на рішення ЄС. Зеленський назвав пакет "потрібним рішенням", яке "потрібне саме зараз" як реагування на те, що росія зробила більш жорстокими удари по наших містах і селах".