Канцлер Німеччини визнав, що не пояснив громадянам важливість підтримки України
У Німеччині все частіше лунають питання про правильність підтримки України. Влада визнала, що німцям не пояснили, чому важливо підтримувати українців.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю Schweriner Volkszeitung.
Він підтвердив, що у східній та західній частинах Німеччини під час громадянських діалогів почали частіше запитувати, чи такий рівень підтримки України насправді правильний.
Шольц дорікнув, що в інтерв'ю довгий час не ставили питання щодо доцільності допомоги України. Дискусій не було ні в газетах, на телебаченні чи радіо. Інакше, на його думку, вдалося б переконати більше громадян Німеччини щодо правильності підтримки українців.
"Мене як канцлера просто запитали, чому я не поставив би більше зброї в Україну ще швидше. Однак питання про те, чи це взагалі правильно, майже не задавалося. І я забув пояснити, чому важливо підтримувати Україну, залишаючись урівноваженим, тобто не робити всього того, чого дехто голосно вимагає", - сказав Шольц.
При цьому канцлер наголосив, що його позиція щодо постачання Україні далекобійних ракет Taurus та використання німецької зброї для ударів вглиб Росії не змінилася.Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц пообіцяв Україні велику додаткову військову допомогу від західних партнерів на 1,4 млрд євро, до якої ввійдуть системи протиповітряної оборони, артилерія та безпілотники.