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Канцлер Німеччини закликав світ "завадити Путіну"

29 січня 2023, 09:10
Канцлер Німеччини закликав світ
Фото: Главком
ФРН швидко адаптувалася до нової реальності - реальності, де більше немає співробітництва з росією

Світ не повинен дозволити російському диктатору володимиру путіну продовжувати обраний ним шлях - неоімперську кампанію. Про це сказав Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв'ю журналістам з Аргентини, Чилі та Бразилії, текст якого опубліковано на сайті німецького уряду.

Зокрема, Шольца запитали, чи він розглядає російсько-українську війну як боротьбу за захист демократичних цінностей, як про неї говорить президент Володимир Зеленський.

Він заявив, що агресивна війна росії проти України є кричущим порушенням міжнародного права і, отже, не є "чисто європейським питанням", а будь-хто, хто ігнорує основні засади статуту ООН, підриває основи міжнародного порядку.

"Світ не повинен дозволити путіну йти своїм шляхом. Його неоімперська кампанія не повинна мати успіху", - заявив Шольц.

 Він же заявив, що у розмовах з путіним неодноразово висловлювався за негайне припинення російських атак, повне виведення російських військ та за переговори.

"росія, з іншого боку, все ще розраховує на військову ескалацію майже через рік після початку її агресивної війни, незважаючи на численні жертви з обох сторін, і незважаючи на те, що вона не змогла досягти жодної з цілей, які вона пов'язувала з нападом на Україну", - заявив Шольц.

Канцлер також наголосив, що 24 лютого 2022 року стало поворотним моментом, і Німеччина швидко адаптувалася до нової реальності - реальності, в якій більше немає співпраці з рф.

"Протягом кількох місяців ми змінили енергопостачання Німеччини та стали незалежними від газу, нафти чи вугілля з росії. І ми працюємо над скороченням односторонньої залежності в нашій економіці", - додав Шольц.

Раніше повідомлялось, що Шольц і Макрон пообіцяли підтримувати Україну.

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