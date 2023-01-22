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ПОЛІТИКА

Шольц і Макрон пообіцяли підтримувати Україну

22 січня 2023, 16:53
Шольц і Макрон пообіцяли підтримувати Україну
Фото: Bundeskanzler Olaf Scholz/twitter
"Стільки, скільки буде потрібно"

Канцлер Німеччини Олаф Шольц та президент Франції Еммануель Макрон заявили в Парижі про підтримку України "стільки, скільки буде потрібно" і "непохитне протистояння" російській агресії, передає Le Figaro.

"Ми продовжимо надавати Україні всю необхідну підтримку так довго, як це буде потрібно. Разом, як європейці, ми будемо захищати наш європейський мирний проект", - сказав Олаф Шольц.

Еммануель Макрон також підтвердив "непохитну підтримку" обома країнами українського народу "в усіх сферах".

"Після 24 лютого наша спілка не розділила і не ухилилася від своїх обов'язків", - додав Еммануель Макрон.

Нагадаємо, Франція розглядає можливість передачі Україні своїх основних танків Leclerc, аби таким чином допомогти Німеччині наважитися на аналогічну допомогу українським силам у вигляді постачання Leopard.


підтримкаМакронШольц

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