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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини застерігає Китай від підтримки росії

15 квітня 2024, 18:48
Канцлер Німеччини застерігає Китай від підтримки росії
Олаф Шольц
Китай та інші країни мають припинити допомогу росії, яка проявляється у експорті товарів.

Німецький канцлер Олаф Шольц, який перебуває з візитом у Китаї, попереджає Пекін щодо підтримки росії у її загарбницькій війні в Україні.

Про це повідомляє німецьке видання tagesschau.

"Ми говоритимемо про те, що нікому не дозволено допомагати", – заявив Шольц у Шанхаї, маючи на увазі зростання китайського експорту до росії після нападу на Україну. 

Шольц заявив, що попросить не обходити санкції і вимагатиме не постачати зброю, зокрема продукцію подвійного призначення, яку "реально" можна використовувати у військових цілях.

16 квітня Шольц зустрінеться в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном. Він сказав, що російська агресивна війна – це не тільки європейська проблема і "якщо вона стане широко поширеною, то стане загрозою миру та безпеці на всій планеті, оскільки спонукає багатьох внести історичні поправки".

КитайОлаф Шольцвійна в Україніросія окупанти

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