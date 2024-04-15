Канцлер Німеччини застерігає Китай від підтримки росії

Китай та інші країни мають припинити допомогу росії, яка проявляється у експорті товарів.

Німецький канцлер Олаф Шольц, який перебуває з візитом у Китаї, попереджає Пекін щодо підтримки росії у її загарбницькій війні в Україні.

Про це повідомляє німецьке видання tagesschau.

"Ми говоритимемо про те, що нікому не дозволено допомагати", – заявив Шольц у Шанхаї, маючи на увазі зростання китайського експорту до росії після нападу на Україну.

Шольц заявив, що попросить не обходити санкції і вимагатиме не постачати зброю, зокрема продукцію подвійного призначення, яку "реально" можна використовувати у військових цілях.

16 квітня Шольц зустрінеться в Пекіні з лідером Китаю Сі Цзіньпіном та прем'єр-міністром Лі Цяном. Він сказав, що російська агресивна війна – це не тільки європейська проблема і "якщо вона стане широко поширеною, то стане загрозою миру та безпеці на всій планеті, оскільки спонукає багатьох внести історичні поправки".