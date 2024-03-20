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ПОЛІТИКА

Канцлер Німеччини застерігає від переоцінки сили росії: ЄС має підтримати Україну

20 березня 2024, 16:21
Канцлер Німеччини застерігає від переоцінки сили росії: ЄС має підтримати Україну
Олаф Шольц
"росія не така сильна, як люди думають".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від переоцінки сили росії.

Про це повідомляє Bild.

"росія не така сильна, як люди думають", - заявив він в урядовій заяві в бундестазі.

За його словами, з військового погляду війна росії в Україні була "жорстокою".

Але всередині країни, підкреслив канцлер, репресивна російська система демонструє ознаки нестачі міцності, що робить ще більш важливим для ЄС згуртуватися і наполегливо підтримувати Україну проти росії.

"Якщо російський президент вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо свою підтримку, то він прорахувався", - сказав канцлер.

Канцер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном та прем'єром Польщі Дональдом Туском, що пройшла сьогодні в Берліні, заявив про посилену підтримку для України.

війнаШольцрф тероризмпідтримка України

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