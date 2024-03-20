Канцлер Німеччини застерігає від переоцінки сили росії: ЄС має підтримати Україну

"росія не така сильна, як люди думають".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц застеріг від переоцінки сили росії.

Про це повідомляє Bild.

"росія не така сильна, як люди думають", - заявив він в урядовій заяві в бундестазі.

За його словами, з військового погляду війна росії в Україні була "жорстокою".

Але всередині країни, підкреслив канцлер, репресивна російська система демонструє ознаки нестачі міцності, що робить ще більш важливим для ЄС згуртуватися і наполегливо підтримувати Україну проти росії.

"Якщо російський президент вважає, що йому достатньо просто пересидіти цю війну, а ми послабимо свою підтримку, то він прорахувався", - сказав канцлер.

Канцер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном та прем'єром Польщі Дональдом Туском, що пройшла сьогодні в Берліні, заявив про посилену підтримку для України.