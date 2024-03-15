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ПОЛІТИКА

Шольц заявив, що доходи від заморожених російських активів спрямують на закупівлю зброї для України

15 березня 2024, 18:31
Шольц заявив, що доходи від заморожених російських активів спрямують на закупівлю зброї для України
Олаф Шольц
Олаф Шольц підсумував зустріч тим, що всі троє лідерів держав домовилися надавати ще більшу підтримку Україні.

Канцер Німеччини Олаф Шольц на прес-конференції після зустрічі з французьким президентом Еммануелем Макроном та прем'єром Польщі Дональдом Туском, що пройшла сьогодні в Берліні, заявив про посилену підтримку для України.

Про це він сказав під час зустрічі з президентом Франції Емманюелем Макроном і премʼєр-міністром Польщі Дональдом Туском у Берліні, передає агентство PAP.

"Відтепер ми будемо купувати більше зброї для України у всьому світі. Ми розширюватимемо виробництво військової техніки також і за рахунок співпраці з партнерами в Україні", — додав німецький канцлер.

Тим часом польський премʼєр Дональд Туск зазначив, що на зустрічі сторони говорили про безпеку європейського континенту в контексті війни росії проти України, і додав, що допомога Україні має бути негайною.

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну та український народ стільки, скільки буде потрібно. Ми ніколи не виступатимемо з ініціативами, які призведуть до ескалації", — додав французький президент.

Олаф Шольц підсумував зустріч тим, що всі троє лідерів держав домовилися надавати ще більшу підтримку Україні.

Веймарський трикутник - це неформальне міжнародне об'єднання Німеччини, Польщі та Франції, що виникло 1991 року. У рамках групи відбуваються численні зустрічі міністрів закордонних справ і глав держав. На самітах нерідко дискутуються питання щодо України.

Нагадаємо, вже в липні Україна може отримати 2-3 мільярда доларів з прибутку від заморожених російських активів у бельгійській фінансовій компанії Euroclear.

ШольцМакронТускдопомога Українівійна

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