Уже в липні Україна може отримати перші мільярди від заморожених російських активів – FT

Гроші можуть піти на закупівлю зброї, а не післявоєнну відбудову.

Уже в липні Україна може отримати 2-3 мільярда доларів з прибутку від заморожених російських активів у бельгійській фінансовій компанії Euroclear.

Для надання цього траншу необхідно спільне рішення країн-членів Євросоюзу.

Про це пише Financial Times.

Очікується, що пропозицію озвучать до саміту лідерів європейських країн наступного тижня. За словами чиновників ЄС, загальний прибуток, отриманий від Euroclear, може сягнути 20 мільярдів євро до 2027 року.

За інформацією видання, Єврокомісія готує план щодо конфіскації пов'язаних із санкціями прибутків, починаючи з лютого, які розміщуються у Euroclear. Згідно нього, 97% прибутків із заморожених російських активів можуть перерахувати в бюджет Євросоюзу, а потім ці гроші виплачувалися щоквартально чи двічі на рік "для потреб України відповідно до різних домовленостей".

Водночас це не стосуватиметься майже 4 мільярдів євро прибутків, які вже вдалося отримати. Їх планують використати для покриття судових витрат, пов'язаних із сотнею російських судових позовів проти Euroclear.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала направити прибутки із заморожених російських активів на військову підтримку України, зокрема на купівлю зброї, а не на післявоєнну відбудову, як планувалося до цього. Однак, як вказує Financial Times, це може викликати заперечення у низки держав, включаючи Угорщину.

Журналісти зазначають, що питання про те, чи варто використовувати російські кошти, пов'язані з брюссельським Euroclear, для допомоги Україні, стало ще більш актуальним, оскільки повномасштабна війна триває вже третій рік, а міжнародна допомога скорочується.

У депозитарії зберігається більша частина активів російського центрального банку на суму 260 мільярдів євро, заморожених західними санкціями.

Оскільки країни G7 розділилися в думках щодо того, чи варто заарештовувати базові активи і передавати їх Україні, ЄС запропонував паралельний шлях використання лише прибутків.

Спочатку ЄС планував використати частину коштів Euroclear на післявоєнну відбудову України, але після того, як республіканці в Конгресі заблокували подальшу військову допомогу США, фокус змістився на військову підтримку.

Із моменту повномасштабного вторгнення росії в Україну і накладення санкцій на державу-агресорку у світі заморозили понад 400 мільярдів доларів російських коштів. Більша частина цієї суми зосереджена в ЄС, зокрема у міжнародному депозитарії Euroclear.

Примітно, що прибуток, пов’язаний із підсанкційними активами, обліковується окремо. Це дає змогу зрозуміти, скільки є доходів саме від заморожених російських активів і на що може розраховувати Україна.