Канцлеркою Австрії вперше в історії стала жінка

Раніше у четвер вранці керівники австрійських парламентських партій провели переговори з президентом

Тимчасовим канцлером Австрії стане очільниця Конституційного суду Австрії 69-річна Брігітте Бірляйн.

Раніше у четвер вранці керівники австрійських парламентських партій провели переговори з президентом, під час яких досягли згоди щодо кандидатури тимчасового канцлера, повідомляє "Європейська правда"

Ван дер Беллен доручив Бірляйн негайно сформувати перехідний уряд, який діятиме до проведення дострокових виборів у вересні. Наразі дата виборів ще не відома. Представляючи Бірляйн, президент назвав її "розсудливою, далекоглядною і компетентною".

Нагадаємо, президент Австрії Александер ван дер Беллен 28 травня відправив у відставку уряд на чолі з Себастьяном Курцом.