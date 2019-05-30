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Канцлеркою Австрії вперше в історії стала жінка

Раніше у четвер вранці керівники австрійських парламентських партій провели переговори з президентом
Тимчасовим канцлером Австрії стане очільниця Конституційного суду Австрії 69-річна Брігітте Бірляйн.
Канцлеркою Австрії вперше в історії стала жінка Фото: eurointegration.com.ua

Раніше у четвер вранці керівники австрійських парламентських партій провели переговори з президентом, під час яких досягли згоди щодо кандидатури тимчасового канцлера, повідомляє "Європейська правда"

Ван дер Беллен доручив Бірляйн негайно сформувати перехідний уряд, який діятиме до проведення дострокових виборів у вересні. Наразі дата виборів ще не відома. Представляючи Бірляйн, президент назвав її "розсудливою, далекоглядною і компетентною".

Нагадаємо, президент Австрії Александер ван дер Беллен 28 травня відправив у відставку уряд на чолі з Себастьяном Курцом.

 
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30 05 2019 16:56
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