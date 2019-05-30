ПОЛІТИКА НОВИНИТимчасовим канцлером Австрії стане очільниця Конституційного суду Австрії 69-річна Брігітте Бірляйн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Канцлеркою Австрії вперше в історії стала жінка
Раніше у четвер вранці керівники австрійських парламентських партій провели переговори з президентом
Фото: eurointegration.com.ua
Раніше у четвер вранці керівники австрійських парламентських партій провели переговори з президентом, під час яких досягли згоди щодо кандидатури тимчасового канцлера, повідомляє "Європейська правда"
Ван дер Беллен доручив Бірляйн негайно сформувати перехідний уряд, який діятиме до проведення дострокових виборів у вересні. Наразі дата виборів ще не відома. Представляючи Бірляйн, президент назвав її "розсудливою, далекоглядною і компетентною".
Нагадаємо, президент Австрії Александер ван дер Беллен 28 травня відправив у відставку уряд на чолі з Себастьяном Курцом.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
30 05 2019 16:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Льовочкін: Фірташ симпатизує Зеленському, як і усі ми
- ВІДЕО Глава Генштабу Хомчак пояснив, чому генерал не віддав честь Зеленському на інавгурації
- ВІДЕО Тереза Мей офіційно оголосила про відставку, - ВІДЕО
- Зустріч Зеленського з керівництвом Ради і лідерами фракцій, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текстПісля складання присяги у Верховній Раді Зеленський виголосив свою першу промову як президент