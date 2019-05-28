Президент Австрії відправив уряд у відставку

Президент Австрії Александер ван дер Беллен сьогодні, 28 травня, відправив у відставку уряд на чолі з Себастьяном Курцом.

Курц провів на своїй посаді 525 днів - це найкоротший термін голови уряду Австрії, і це перший випадок у післявоєнній історії країни, коли кабінет міністрів відправили у відставку, повідомляє LB.ua.

Федеральний президент доручив тепер уже колишньому міністру фінансів країни Хартвігу Легеру, який тиждень тому став тимчасовим віце-канцлером, виконувати обов'язки Курца до того моменту, поки не буде призначено тимчасового голова уряду.

Вибори повинні відбутися у вересні.

Нагадаємо, що президент Австрії Александр Ван дер Беллен та канцлер Себастіан Курц провели зустріч, під час якої вони обговорили дату дострокових виборів.