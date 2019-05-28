ПОЛІТИКА НОВИНИПрезидент Австрії Александер ван дер Беллен сьогодні, 28 травня, відправив у відставку уряд на чолі з Себастьяном Курцом.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Президент Австрії відправив уряд у відставку
Вибори повинні відбутися у вересні
Александр Ван дер Беллен. Фото: euronews
Курц провів на своїй посаді 525 днів - це найкоротший термін голови уряду Австрії, і це перший випадок у післявоєнній історії країни, коли кабінет міністрів відправили у відставку, повідомляє LB.ua.
Федеральний президент доручив тепер уже колишньому міністру фінансів країни Хартвігу Легеру, який тиждень тому став тимчасовим віце-канцлером, виконувати обов'язки Курца до того моменту, поки не буде призначено тимчасового голова уряду.
Вибори повинні відбутися у вересні.
Нагадаємо, що президент Австрії Александр Ван дер Беллен та канцлер Себастіан Курц провели зустріч, під час якої вони обговорили дату дострокових виборів.
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28 05 2019 15:52 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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