Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Президент Австрії відправив уряд у відставку

Вибори повинні відбутися у вересні
Президент Австрії Александер ван дер Беллен сьогодні, 28 травня, відправив у відставку уряд на чолі з Себастьяном Курцом.
Президент Австрії відправив уряд у відставку Александр Ван дер Беллен. Фото: euronews

Курц провів на своїй посаді 525 днів - це найкоротший термін голови уряду Австрії, і це перший випадок у післявоєнній історії країни, коли кабінет міністрів відправили у відставку, повідомляє LB.ua.

Федеральний президент доручив тепер уже колишньому міністру фінансів країни Хартвігу Легеру, який тиждень тому став тимчасовим віце-канцлером, виконувати обов'язки Курца до того моменту, поки не буде призначено тимчасового голова уряду.

Вибори повинні відбутися у вересні.

Нагадаємо, що президент Австрії Александр Ван дер Беллен та канцлер Себастіан Курц провели зустріч, під час якої вони обговорили дату дострокових виборів.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2019 15:52
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

Інавгураційна промова президента Зеленського. Повний текст

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.