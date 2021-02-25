БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИКапітальні інвестиції в Україні в 2020 році скоротилися на 38,2%, тоді як в 2018–2019 роках вони зросли відповідно на 16,4% і 15,5%.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Капітальні інвестиції в Україні впали на 40%
Загальна сума освоєних капітальних інвестицій за 2020 рік становила 419,84 млрд грн.
Фото: з вільних джерел
У четвертому кварталі 2020 року зниження капінвестицій становило 42,9% в порівнянні з аналогічним кварталом 2019 року, в третьому - 36,2%, у другому - 34,4%, в першому кварталі - 35,5%, повідомляє "Економічна правда".
При цьому в 2019 році тенденція була зворотною - спостерігалося зростання капінвестицій протягом року: 17,8% - у першому кварталі, 7,5% - у другому, 12,7% - в третьому і 21,2% - в четвертому кварталі.
Загальна сума освоєних капітальних інвестицій за 2020 рік становила 419,84 млрд грн.
Нагадаємо, що пандемія спричинила падіння світової торгівлі на 32%
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25 02 2021 11:53 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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