Капітальні інвестиції в Україні впали на 40% Загальна сума освоєних капітальних інвестицій за 2020 рік становила 419,84 млрд грн.

Капітальні інвестиції в Україні в 2020 році скоротилися на 38,2%, тоді як в 2018–2019 роках вони зросли відповідно на 16,4% і 15,5%.

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У четвертому кварталі 2020 року зниження капінвестицій становило 42,9% в порівнянні з аналогічним кварталом 2019 року, в третьому - 36,2%, у другому - 34,4%, в першому кварталі - 35,5%, повідомляє "Економічна правда". При цьому в 2019 році тенденція була зворотною - спостерігалося зростання капінвестицій протягом року: 17,8% - у першому кварталі, 7,5% - у другому, 12,7% - в третьому і 21,2% - в четвертому кварталі. Загальна сума освоєних капітальних інвестицій за 2020 рік становила 419,84 млрд грн. Нагадаємо, що пандемія спричинила падіння світової торгівлі на 32%

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