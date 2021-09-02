Пандемія спричинила падіння світової торгівлі на 32% - представник СОТ

Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний радник генерального директора Світової організації торгівлі Тім Йенд на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".

"Пандемія коронавірусу серйозно, драматично вплинула на світову економіку і торгівлю. Очевидно, що ці сфери нині є дуже нестабільними. Але з точки зору глобальної торгівлі можна сказати, що вона скоротилася на 32", - зазначив експерт.

За його словами, за аналізом СОТ, у другій половині 2020 року спостерігаються тенденції до покращення ситуації у глобальній торгівлі.

Йенд акцентував увагу на важливості світової торгівлі як інструменту виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, що також повинна стимулювати поширення вакцин у світі.

Нагадаємо, що економіка Німеччини скоротилася на 5% в 2020 році