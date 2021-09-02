Пандемія спричинила падіння світової торгівлі на 32% - представник СОТ
Як передає власний кореспондент Укрінформу, про це повідомив головний радник генерального директора Світової організації торгівлі Тім Йенд на форумі "Україна 30. Коронавірус: виклики і відповіді".
"Пандемія коронавірусу серйозно, драматично вплинула на світову економіку і торгівлю. Очевидно, що ці сфери нині є дуже нестабільними. Але з точки зору глобальної торгівлі можна сказати, що вона скоротилася на 32", - зазначив експерт.
За його словами, за аналізом СОТ, у другій половині 2020 року спостерігаються тенденції до покращення ситуації у глобальній торгівлі.
Йенд акцентував увагу на важливості світової торгівлі як інструменту виходу з економічної кризи, спричиненої пандемією COVID-19, що також повинна стимулювати поширення вакцин у світі.
Нагадаємо, що економіка Німеччини скоротилася на 5% в 2020 році
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Великий бізнес цьогоріч сплатив до бюджету понад 362 мільярди податків
- ВІДЕО Креативна економіка має стати пріоритетом стратегічного розвитку - Зеленський
- ФОТО Імпорт товарів в Україну все ще перевищує експорт попри карантин та кризу
- Як вплинула коронакриза на світ бізнесу: що говорить експерт
- Глобальний збій: чому "падають" сайти соцмереж та інтернет-сервісів і як це шкодить користувачам