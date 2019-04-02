CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція оголосила в розшук капітана арештованого російського судна "Норд" Володимира Горбенка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Капітана арештованого російського судна "Норд" оголосили в розшук
Його розшукує відділ поліції Мелітополя
Фото: crym.org
Інформацію про його розшук було оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ у понеділок, 4 лютого.
Згідно з даними зі списку безвісти зниклих громадян, Горбенко зник 26 січня. Місце зникнення - Мелітополь Запорізької області.
Його розшукує місцевий відділ поліції.
Нагадаємо, 28 січня адвокат Горбенка заявив, що його клієнт зник і не виходить на зв'язок. 29 січня поліція почала розслідування за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "пропав безвісти" на підставі заяви брата зниклого.
Адвокат Горбенка Максим Могильницький зазначає, що його підзахисний пропадає не вперше.
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04 02 2019 17:58 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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