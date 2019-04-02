Капітана арештованого російського судна "Норд" оголосили в розшук

Поліція оголосила в розшук капітана арештованого російського судна "Норд" Володимира Горбенка.

Інформацію про його розшук було оприлюднено на сайті Міністерства внутрішніх справ у понеділок, 4 лютого.

Згідно з даними зі списку безвісти зниклих громадян, Горбенко зник 26 січня. Місце зникнення - Мелітополь Запорізької області.

Його розшукує місцевий відділ поліції.

Нагадаємо, 28 січня адвокат Горбенка заявив, що його клієнт зник і не виходить на зв'язок. 29 січня поліція почала розслідування за ознаками ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з додатковою кваліфікацією "пропав безвісти" на підставі заяви брата зниклого.

Адвокат Горбенка Максим Могильницький зазначає, що його підзахисний пропадає не вперше.