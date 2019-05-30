Капітаном корабля, який врізався в затонулий у Будапешті теплохід, є українець

Правоохоронці також відкрили кримінальну справу, але поки ніяких звинувачень нікому не пред'являли

Громадянин України є капітаном річкового теплохода "Viking Sygin", який зіткнувся з прогулянковим теплоходом "Русалка" в Будапешті, в результаті чого останній затонув з 35 людьми на борту.

Представник угорської поліції на прес-конференції заявив, що українець очолював екіпаж "Viking Sygin", який виконував річковий круїз по Дунаю з німецького міста Пассау в Будапешт, повідомляє "Українська правда" з посиланням на hvg.hu.

Він також зазначив, що у капітана великий досвід роботи. Поліція вже допитала екіпаж, але подробиць допиту не оприлюднила.

Правоохоронці також відкрили кримінальну справу, але поки ніяких звинувачень нікому не пред'являли.

Поліція також оприлюднила нове відео, на якому можна побачити, як Viking Sygin на швидкості наздоганяє "Русалку" і врізається в неї, після чого прогулянковий теплохід перевертається на бік.

Як і раніше офіційно не названі і причини аварії. Відомо, що "Русалка" впала на бік через 7 секунд після зіткнення і затонула. Лише через десять хвилин після аварії був посланий сигнал лиха, але хто його послав, поліція не з'ясувала.

Viking Sygin належить швейцарській компанії Viking River Cruises. Теплохід має 135 метрів в довжину і 29 метрів у ширину.