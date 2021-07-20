Капсула з Безосом та космічними туристами успішно приземлилася

Компанія Blue Origin, заснована американським мільярдером Джеффом Безосом у вівторок провела успішний запуск космічного корабля New Shepard із чотирма астронавтами-туристами на борту та повернення пілотованої капсули на парашуті.

Пряма трансляція відбувалася на офіційному YouTube-каналі компанії, повідомляє Укрінформ.

Старт відбувся о 08:12 ранку за місцевим часом і тривав трохи більше 10 хвилин. Ракетоносій приблизно за чотири хвилини вивів капсулу з астронавтами на траєкторію суборбітального польоту з максимальною висотою 107 кілометрів над рівнем моря. Після цього капсула відокремилася від ракети та приземлилася за допомогою парашутної системи в пустелі Техасу. Ракетоносій New Shepard здійснив автоматичну посадку на спеціальний майданчик.

На борту New Shepard перебував сам Джефф Безос, його брат Марк, 82-річна льотчиця Уоллі Фанк, а також 18-річний Олівер Деймен - випускник середньої школи з Нідерландів.

Фанк була у складі навчальної програми США 1960-х років "Жінки в космосі", допоки її не закрили під час холодної війни. Попри одні з кращих результатів підготовки, їй до цього так і не вдалося вийти в космос. У вівторок вона встановила рекорд найстаршої людини, яка полишила Землю. Водночас, Фанк став наймолодшим астронавтом на момент запуску.

Оскільки в капсулі перебували два Безоси, Марк використовував не своє прізвище, а псевдонім DEMO - абрівеатуру від імен його чотирьох дітей - Дрю, Еллі, Міа і Оуен.

Планується, що наступні польоти Blue Origin відбуватимуться із шістьома туристами на борту.

Перед польотом астронавти пройшли дводенні тренування, у тому числі, симуляцію всього польоту на капсулі-тренажері. Сама капсула обладнана напівлежачими кріслами, які поглинають перевантаження, а також великими вікнами, звідки можна спостерігати за видами на межі земної атмосфери, де починається космос.

Нагадаємо, що Маск привітав Бренсона з прекрасним польотом, а Безос чекає на "вступ до клубу"