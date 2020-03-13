Карантин: Одна з мереж кінотеатрів переходить у режим консервації у 3 містах
Під час національного карантину мережа кінотеатрів Multiplex переходить у режим консервації у Києві, Житомирі та Луцьку, повідомляє "Економічна правда".
"Наразі компанія продовжує виконання всіх зобов'язань перед партнерами і співробітниками. Кінотеатри Multiplex у Києві, Житомирі, Луцьку відновлять свою роботу після офіційного закінчення національного карантину", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що мережа кінотетарів продовжить забезпечувати глядача кіноконтентом та сервісом, як тільки зовнішні умови будуть це дозволяти.
"Для забезпечення врахування бізнес-інтересів всіх сторін компанія веде індивідуальні переговори з кожним партнером. Усі кінопрем'єри обов'язково будуть показані, як тільки настане офіційне закінчення режиму карантину", - додали в Multiplex.
"Для того, щоб оперативно відновити роботу мережі, ми націлені на максимальне збереження персоналу. На даний момент всі співробітники київських кінотеатрів зможуть зберегти свої робочі місця і піти в неоплачувану відпустку до закінчення карантину.
Заходи щодо оптимізації витрат торкнуться також центрального офісу і топ-менеджменту компанії," - заявив СЕО мережі Multiplex Роман Романчук.
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