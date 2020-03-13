Карантин: Одна з мереж кінотеатрів переходить у режим консервації у 3 містах

Мережа кінотетарів продовжить забезпечувати глядача кіноконтентом та сервісом, як тільки зовнішні умови будуть це дозволяти

"Для того, щоб оперативно відновити роботу мережі, ми націлені на максимальне збереження персоналу. На даний момент всі співробітники київських кінотеатрів зможуть зберегти свої робочі місця і піти в неоплачувану відпустку до закінчення карантину."

Під час національного карантину мережа кінотеатрів Multiplex переходить у режим консервації у Києві, Житомирі та Луцьку, повідомляє "Економічна правда".

"Наразі компанія продовжує виконання всіх зобов'язань перед партнерами і співробітниками. Кінотеатри Multiplex у Києві, Житомирі, Луцьку відновлять свою роботу після офіційного закінчення національного карантину", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мережа кінотетарів продовжить забезпечувати глядача кіноконтентом та сервісом, як тільки зовнішні умови будуть це дозволяти.

"Для забезпечення врахування бізнес-інтересів всіх сторін компанія веде індивідуальні переговори з кожним партнером. Усі кінопрем'єри обов'язково будуть показані, як тільки настане офіційне закінчення режиму карантину", - додали в Multiplex.

"Для того, щоб оперативно відновити роботу мережі, ми націлені на максимальне збереження персоналу. На даний момент всі співробітники київських кінотеатрів зможуть зберегти свої робочі місця і піти в неоплачувану відпустку до закінчення карантину.

Заходи щодо оптимізації витрат торкнуться також центрального офісу і топ-менеджменту компанії," - заявив СЕО мережі Multiplex Роман Романчук.

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