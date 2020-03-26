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Карантин призведе до падіння української економіки на 4-9% - оцінка бізнесу

"ЄБА" закликає уряд вживати зважених та конструктивних заходів для протидії поширенню коронавірусу, адже непродумані дії можуть призвести до втрати "сотень тисяч робочих місць"
Через запровадження карантину та низки обмежень, зокрема на діяльність бізнесу, в Україні, за підсумками 2020 року валовий внутрішній продукт може знизитися на 4-9%.
Карантин призведе до падіння української економіки на 4-9% - оцінка бізнесу Фото: dsnews.ua

Такі оцінки наводить "Європейська бізнес-асоціація", повідомляє "Громадське".

"За попередніми оцінками, базовим прогнозом наслідків карантину є скорочення ВВП країни на 4%, а за менш оптимістичного сценарію падіння може скласти до 9%", - повідомляють там.

"ЄБА" закликає уряд вживати зважених та конструктивних заходів для протидії поширенню коронавірусу, адже непродумані дії можуть призвести до втрати "сотень тисяч робочих місць".

"Вартість зупинки економіки через кілька місяців може мати руйнівні наслідки для всього населення, за оцінками експертів, навіть гірші, ніж сама пандемія, і знадобляться роки, аби її відбудувати", - зазначають в "ЄБА".

Нагадаємо, що у Шмигаля створили "мозковий центр" для реагування на економічні виклики

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26 03 2020 12:10
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