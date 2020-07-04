Карантин: у Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кицьку на повідку
На півдні Франції за порушення правил карантину оштрафували чоловіка, який вигулював кішку на 8-метровому повідку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.
Інцидент стався днями у департаменті Гар, комуні Гро-дю-Руа. Жандарми використовували дрон для фіксації порушень карантину на місцевому пляжі, доступ до якого закритий у зв’язку з коронавірусними обмеженнями.
Під час однієї з таких перевірок дрон зафіксував чоловіка, який вигулював на 8-метровому повідку кішку ангорської породи. Правоохоронці при цьому відзначили, що кицька не виглядала як така, що звикла до подібних прогулянок.
Чоловік помітив дрон і намагався втекти додому, однак його перехопили жандарми.
За свою прогулянку французу довелося сплатити штраф у 135 євро.
Нагадаємо, у Франції 18-річного громадянина засудили до 3 місяців ув’язнення після четвертого порушення карантинних обмежень.
Як відомо, з 17 березня Франція зобов’язала громадян пояснювати вихід з дому. Виходити з дому без поважних причин - з тих, що не включені до переліку - заборонено.
Порушення карантину карається штрафом у розмірі 135 євро, 1500 євро у разі "рецидиву" протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро або до 6 місяців ув’язнення.
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