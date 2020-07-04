Карантин: у Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кицьку на повідку

Під час однієї з таких перевірок дрон зафіксував чоловіка, який вигулював на 8-метровому повідку кішку ангорської породи. Правоохоронці при цьому відзначили, що кицька не виглядала як така, що звикла до подібних прогулянок.

На півдні Франції за порушення правил карантину оштрафували чоловіка, який вигулював кішку на 8-метровому повідку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

Інцидент стався днями у департаменті Гар, комуні Гро-дю-Руа. Жандарми використовували дрон для фіксації порушень карантину на місцевому пляжі, доступ до якого закритий у зв’язку з коронавірусними обмеженнями.

Під час однієї з таких перевірок дрон зафіксував чоловіка, який вигулював на 8-метровому повідку кішку ангорської породи. Правоохоронці при цьому відзначили, що кицька не виглядала як така, що звикла до подібних прогулянок.

Чоловік помітив дрон і намагався втекти додому, однак його перехопили жандарми.

За свою прогулянку французу довелося сплатити штраф у 135 євро.

Нагадаємо, у Франції 18-річного громадянина засудили до 3 місяців ув’язнення після четвертого порушення карантинних обмежень.

Як відомо, з 17 березня Франція зобов’язала громадян пояснювати вихід з дому. Виходити з дому без поважних причин - з тих, що не включені до переліку - заборонено.

Порушення карантину карається штрафом у розмірі 135 євро, 1500 євро у разі "рецидиву" протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро або до 6 місяців ув’язнення.

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