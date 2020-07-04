Реєстрація Вхід
RSS
ВІДПОЧИНОК НОВИНИ

Карантин: у Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кицьку на повідку

Інцидент стався днями у департаменті Гар, комуні Гро-дю-Руа
Під час однієї з таких перевірок дрон зафіксував чоловіка, який вигулював на 8-метровому повідку кішку ангорської породи. Правоохоронці при цьому відзначили, що кицька не виглядала як така, що звикла до подібних прогулянок.
Карантин: у Франції оштрафували чоловіка, який вигулював кицьку на повідку Грампі Кет Фото: pravda.com.ua

На півдні Франції за порушення правил карантину оштрафували чоловіка, який вигулював кішку на 8-метровому повідку.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo.

Інцидент стався днями у департаменті Гар, комуні Гро-дю-Руа. Жандарми використовували дрон для фіксації порушень карантину на місцевому пляжі, доступ до якого закритий у зв’язку з коронавірусними обмеженнями.

Під час однієї з таких перевірок дрон зафіксував чоловіка, який вигулював на 8-метровому повідку кішку ангорської породи. Правоохоронці при цьому відзначили, що кицька не виглядала як така, що звикла до подібних прогулянок.

Чоловік помітив дрон і намагався втекти додому, однак його перехопили жандарми.

За свою прогулянку французу довелося сплатити штраф у 135 євро.

Нагадаємо, у Франції 18-річного громадянина засудили до 3 місяців ув’язнення після четвертого порушення карантинних обмежень.

Як відомо, з 17 березня Франція зобов’язала громадян пояснювати вихід з дому. Виходити з дому без поважних причин - з тих, що не включені до переліку - заборонено.

Порушення карантину карається штрафом у розмірі 135 євро, 1500 євро у разі "рецидиву" протягом 15 днів, а у випадку 4 порушень протягом 30 днів - 3700 євро або до 6 місяців ув’язнення.

Читайте також: Пандемії коронавірусу: королева Великої Британії Єлизавета II закликала націю до самодисципліни

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

07 04 2020 14:30
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Перегляд серіалів може призвести до хвороб

Перегляд серіалів може призвести до хвороб

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.