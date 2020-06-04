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Пандемії коронавірусу: королева Великої Британії Єлизавета II закликала націю до самодисципліни

"Я говорю з вами в надзвичайно непростий час"
Королева Великої Британії Єлизавета II у відеозверненні до народу закликала громадян країни до рішучості і самодисципліни у зв'язку з поширенням коронавірусу SARS-CoV-2.
Пандемії коронавірусу: королева Великої Британії Єлизавета II закликала націю до самодисципліни Королева Великої Британії Єлизавета II записала відеозвернення до народу у зв'язку з пандемією коронавірусу. 5 квітня 2020 року Фото: EPA-EFE/BUCKINGHAM PALACE

Про це 93-річна королева сказала у відеозверненні до народу, передає "Громадське".

Зокрема, королева висловила вдячність працівникам Національної служби охорони здоров'я та інших ключових галузей і наголосила на важливій ролі, яку відіграє кожен член суспільства.

«Я говорю з вами в надзвичайно непростий час. Час, коли порушене нормальне життя всієї нашої країни: для когось це вже обернулося горем, для багатьох настали фінансові труднощі, і колосальні зміни у звичному укладі життя торкнулися всіх нас», — сказала Єлизавета ІІ.

Також королева висловила сподівання, що в майбутньому «всі зможуть пишатися тим, як ми зустріли ці труднощі».

«Такі риси, як самодисципліна, спокійна життєствердна рішучість і співчуття до ближнього, як і раніше є основними в нашій країні», — підкреслила Єлизавета ІІ.

Зауважимо, що це відеозвернення стало четвертим позачерговим за 67 років правління королеви Єлизавети ІІ.

Востаннє Єлизавета II зверталася так до народу у 2002 році, коли померла її мати. Попередні були у 1997 році перед похороном принцеси Діани та в 1991-му щодо війни у Перській затоці. Традиційно королева звертається до британців на Різдво.

Нагадаємо, що у світі зафіксували 1 млн 276 тисяч 117 пацієнтів із коронавірусом, з них одужали — 265 943, а померли — 69 509 людей.

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06 04 2020 11:20
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