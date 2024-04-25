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ПОЛІТИКА

Катар проведе зустріч для обговорення мирного саміту щодо України

25 квітня 2024, 12:18
Катар проведе зустріч для обговорення мирного саміту щодо України
Corriere della Sera.
Проєкт миру для України передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету країни, виведення російських військ, а також гарантії її майбутньої безпеки. Він також включає конкретні положення щодо захисту ядерних генераторів і продовольчих запасів.

У Досі цими вихідними відбудеться зустріч радників з національної безпеки та високопоставлених чиновників, на якій обговорять плани проведення мирного саміту щодо України.

Про це повідомляє Bloomberg.

Зустріч офіційних осіб із країн "Великої сімки" і так званого Глобального Півдня є частиною раунду переговорів, які готують ґрунт для саміту високого рівня, що має відбутися у Швейцарії в червні.

Джерела видання повідомили, що список учасників зустрічі в столиці Катару ще не складено. росію не запросили, і чи буде присутній Китай, залишається незрозумілим.

Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху саміту з огляду на той вплив, який, на їхню думку, Пекін чинить на москву протягом понад двох років війни.

Проєкт миру для України передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету країни, виведення російських військ, а також гарантії її майбутньої безпеки. Він також включає конкретні положення щодо захисту ядерних генераторів і продовольчих запасів.

Київ хоче, щоб ці принципи були широко узгоджені на червневому саміті у Швейцарії як провісник будь-яких потенційних переговорів за участю росії. Китай розглядається як ключовий учасник, який додасть ваги будь-якій угоді, тому питання про те, чи з'явиться хто-небудь із Пекіна на цій зустрічі, має вирішальне значення.

Зустріч офіційних осіб із країн "Великої сімки" і так званого Глобального Півдня є частиною раунду переговорів, які готують ґрунт для саміту високого рівня, що має відбутися у Швейцарії в червні.

Джерела видання повідомили, що список учасників зустрічі в столиці Катару ще не складено. росію не запросили, і чи буде присутній Китай, залишається незрозумілим.

Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху саміту з огляду на той вплив, який, на їхню думку, Пекін чинить на москву протягом понад двох років війни.

Проєкт миру для України передбачає повагу до територіальної цілісності та суверенітету країни, виведення російських військ, а також гарантії її майбутньої безпеки. Він також включає конкретні положення щодо захисту ядерних генераторів і продовольчих запасів.

Київ хоче, щоб ці принципи були широко узгоджені на червневому саміті у Швейцарії як провісник будь-яких потенційних переговорів за участю росії. Китай розглядається як ключовий учасник, який додасть ваги будь-якій угоді, тому питання про те, чи з'явиться хто-небудь із Пекіна на цій зустрічі, має вирішальне значення.

Нагадаємо, Швейцарія має намір провести Глобальний саміт миру щодо війни в Україні в середині червня

Катарвійна в Українімирний саміт

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