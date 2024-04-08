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ПОЛІТИКА

Швейцарія має намір провести Глобальний саміт миру щодо війни в Україні в середині червня

08 квітня 2024, 16:14
Швейцарія має намір провести Глобальний саміт миру щодо війни в Україні в середині червня
Фото: AP
У заході мають узяти участь до 100 країн.

Саміт миру високого рівня, який Швейцарія погодилась провести для України, може відбутися у середині червня. 

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерела видання повідомили, що саміт миру може відбутися 16-17 червня.

Однак поки що не зрозуміло, скільки лідерів буде присутнім на цій зустрічі. Ключовим питанням розбіжностей стала участь Китаю.

Bloomberg пише, що для Швейцарії участь Китаю матиме вирішальне значення, оскільки Берн хоче зробити цю ініціативу такою, що заслуговує на довіру. Союзники України вважають присутність Китаю важливою для успіху зустрічі з огляду на вплив, який Пекін чинить на москву.

Представник Міністерства закордонних справ Швейцарії повідомив, що дата і місце конференції поки не визначені.

Також у МЗС Швейцарії повідомили виданню, що важливо прислухатися до країн глобального півдня, які зіграють ключову роль у кінцевому включенні росії в цей процес.

Тому дипломати Швейцарії перебувають у тісному контакті з Китаєм, Індією, Бразилією, ПАР і Саудівською Аравією.

Bloomberg пише, що Глобальний саміт миру має відбутися після чотирьох зустрічей радників з національної безпеки, які Україна організувала для забезпечення підтримки "формули миру".

Остання з цих зустрічей відбулася в Давосі на початку цього року. За словами джерел Bloomberg, якщо саміт таки відбудеться, то він може пройти в місті Люцерн

"Офіційна заява кабінету міністрів Швейцарії може надійти вже 10 квітня", - додало видання.

Під час виступу на саміті G20 у листопаді 2022 року, президент України Володимир Зеленський запропонував "формулу миру", щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення.

В Офісі президента України заявляють, що росія, яка порушує всі міжнародні правила та гуманітарні норми, не буде учасницею першого глобального Саміту миру.

Швейцаріявійна в Українісаміт миру

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