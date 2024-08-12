Катастрофа "Курська" – символічний початок правління путіна, а зараз фінал для нього – Зеленський
12 серпня 2024, 20:35
"Курськ став символом краху режиму путіна", -наголосив Президент.
Президент нагадав про реакцію путіна на катастрофу атомного підводного човна Курськ і провів праралелі з нинішніми подіями на Курщині.
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні до українців.
Він назвав Курськ фіналом для путіна.
"Ми бачимо, як росія за часів путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа Курська (атомного підводного човна Курськ - ред) – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо", - підкреслив президент.
Нагадаємо, раніше 12 серпня Зеленський привітав українців із Днем молоді.Президент від імені держави пообіцяв: Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління.