Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Катастрофа "Курська" – символічний початок правління путіна, а зараз фінал для нього – Зеленський

12 серпня 2024, 20:35
Катастрофа
"Курськ став символом краху режиму путіна", -наголосив Президент.
Президент нагадав про реакцію путіна на катастрофу атомного підводного човна Курськ і провів праралелі з нинішніми подіями на Курщині.
 
Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні до українців. 
 
Він назвав Курськ фіналом для путіна.
 
"Ми бачимо, як росія за часів путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа Курська (атомного підводного човна Курськ - ред) – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо", - підкреслив президент.
 
Нагадаємо, раніше 12 серпня Зеленський привітав українців із Днем молоді.Президент від імені держави пообіцяв: Україна попри жорсткі обставини війни не матиме втраченого через війну покоління.
війна в Україніросія окупантиКурська область

Останні матеріали

Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську
Політика
Паніка та апокаліпсис. Обличчя путіна видає російську "паніку" через шок від українського вторгнення – Джулія Девіс
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 15:22
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Політика
Курський наступ триває. Україна знищує стартові майданчики для планерних бомб – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 12:53
Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера
Політика
Курський наступ ЗСУ триває. Головне за вихідні від Тома Купера
Переклад iPress – 12 серпня 2024, 00:15
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Політика
Курська битва – це набагато більше, аніж черговий рейд. Але мета операції поки незрозуміла – Том Купер
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 13:41
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Політика
Курська битва-2024. Які стратегічні, оперативні та тактичні цілі України? – Мік Раян
Переклад iPress – 09 серпня 2024, 12:28
Політика
"До біса торпеди, повний вперед!" Як українці вирішили всіх здивувати і вразити – Том Купер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 23:05
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Політика
Україна тепер має кілька варіантів ударних операцій за доступною ціною. Це саме те, що потрібно Силам оборони Австралії – Мік Раян
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 15:59
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Політика
Стратегічний огляд. Близький Схід у вогні, а політична деградація США триває – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 08 серпня 2024, 11:50
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється