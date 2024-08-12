Катастрофа "Курська" – символічний початок правління путіна, а зараз фінал для нього – Зеленський

"Курськ став символом краху режиму путіна", -наголосив Президент.

Президент нагадав про реакцію путіна на катастрофу атомного підводного човна Курськ і провів праралелі з нинішніми подіями на Курщині.

Про це Володимир Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні до українців.

Він назвав Курськ фіналом для путіна.

"Ми бачимо, як росія за часів путіна насправді рухається: 24 роки тому була катастрофа Курська (атомного підводного човна Курськ - ред) – символічний початок його правління; а зараз видно, що є фіналом для нього. І теж Курськ. Катастрофа його війни. Так завжди буває з тими, хто зневажає людей та будь-які правила. росія принесла війну іншим, тепер це повертається додому. Україна завжди хотіла лише миру, і ми обовʼязково мир забезпечимо", - підкреслив президент.