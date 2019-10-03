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Катастрофа літака в Ефіопії: українців на борту не було

Найбільше в катастрофі загинуло громадян Кенії
За попередньою інформацією авіаліній Ефіопії, українців не було серед 149 пасажирів літака, який розбився 10 березня, прямуючи до столиці Кенії.
Катастрофа літака в Ефіопії: українців на борту не було Фото: Reuters

BBC також оприлюднив нині відомі дані щодо країн, з яких були загиблі пасажири. Найбільше в катастрофі загинуло громадян Кенії - 32, Канади - 18 та Ефіопії - 9, інформує Hromadske.


Фото: BBC


Фото: Reuters

Також серед загиблих громадяни Китаю, Італії, США, Великої Британії, Франції, Єгипту, Нідерландів, Індії, Росії, Марокко, Ізраїлю, Бельгії, Ємену, Уганди, Судана, Того (західна Африка), Мозамбіку та Норвегії.

Нагадаємо, зранку 10 березня пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines зі 149 пасажирами на борту та 8 членами екіпажу розбився, рухаючись з Ефіопії до столиці Кенії - Найробі.

Пізніше стало відомо, що усі пасажири літака авіакомпанії Ethiopian Airlines, який вилетів зі столиці Ефіопії та впав незадовго після льоту, загинули.

 

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10 03 2019 15:07
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