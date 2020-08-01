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Катастрофа літака в Ірані: МАУ оприлюднила списки загиблих членів екіпажу

Усі вони українці
Компанія «Міжнародні авіалінії України» (МАУ) оприлюднила список загиблих членів екіпажу унаслідок падіння літака 8 січня в Ірані.
Катастрофа літака в Ірані: МАУ оприлюднила списки загиблих членів екіпажу Рятувальники працюють серед уламків літака МАУ, що розбився біля аеропорту Імам Хомейні в Тегерані, 8 січня 2020 року Фото: EPA-EFE / ABEDIN TAHERKENAREH

Пілоти:

Наумкін Олексій Євгенович

Гапоненко Володимир Іванович

Хоменко Сергій Анатолійович

 

Бортпровідники:

Статнік Катерина Олегівна

Матьков Ігор Валерійович

Микитюк Марія Михайлівна

Лихно Денис Михайлович

Овчарук Валерія Євгеніївна

Сологуб Юлія Миколаївна

 

На борту, за попередніми даними, перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців, передає "Громадське".

За даними міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, серед загиблих також було 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по 3 громадяни Німеччини та Великої Британії.

Нагадаємо, що Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), що сталася вранці 8 січня.

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08 01 2020 14:40
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