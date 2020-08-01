Катастрофа літака в Ірані: МАУ оприлюднила списки загиблих членів екіпажу
Пілоти:
Наумкін Олексій Євгенович
Гапоненко Володимир Іванович
Хоменко Сергій Анатолійович
Бортпровідники:
Статнік Катерина Олегівна
Матьков Ігор Валерійович
Микитюк Марія Михайлівна
Лихно Денис Михайлович
Овчарук Валерія Євгеніївна
Сологуб Юлія Миколаївна
На борту, за попередніми даними, перебували 167 пасажирів та 9 членів екіпажу, усі вони загинули. Серед жертв авіакатастрофи — 11 українців, передає "Громадське".
За даними міністра закордонних справ України Вадима Пристайка, серед загиблих також було 82 громадяни Ірану, 63 — Канади, 10 — Швеції, 4 — Афганістану, а також по 3 громадяни Німеччини та Великої Британії.
Нагадаємо, що Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), що сталася вранці 8 січня.
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