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Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака МАУ — прем’єр

«Ми зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди відлетів літак з нашими експертами і фахівцями, які будуть брати участь в розслідуванні цієї трагедії»
Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), що сталася вранці 8 січня.
Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака МАУ — прем’єр Фото: Економічна правда

Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає "Громадське".

«Ми зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди відлетів літак з нашими експертами і фахівцями, які будуть брати участь в розслідуванні цієї трагедії», – зазначив він. 

Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи, додав Гончарук.

Нагадаємо, що Літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.

 
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08 01 2020 13:40
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