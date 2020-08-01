CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУкраїна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака «Міжнародних авіаліній України» (МАУ), що сталася вранці 8 січня.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна домовляється з Іраном про спільне розслідування катастрофи літака МАУ — прем’єр
«Ми зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди відлетів літак з нашими експертами і фахівцями, які будуть брати участь в розслідуванні цієї трагедії»
Фото: Економічна правда
Про це повідомив прем’єр-міністр України Олексій Гончарук, передає "Громадське".
«Ми зараз домовляємося з іранською стороною про те, щоб туди відлетів літак з нашими експертами і фахівцями, які будуть брати участь в розслідуванні цієї трагедії», – зазначив він.
Польоти в повітряному просторі Ірану будуть заборонені українським авіакомпаніям з 9 січня 00:00 до з'ясування причин катастрофи, додав Гончарук.
Нагадаємо, що Літак Boeing-737 Міжнародних авіаліній України розбився після вильоту з міжнародного аеропорту Імам Хомейні, що на околицях Тегерана.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
08 01 2020 13:40 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО Новий прем'єр привітав школярів з початком навчального року і провів екскурсію Кабміном на самокаті
- ВІДЕО З'явилося відео втечі ізраїльського наркоторговця від СБУ в "Борисполі"
- ФОТО Протести у Тбілісі. Протистояння поліції та мітингувальників, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- 197 днів в полоні кіборга-поета. "Я ховав вірші в язиках кросівок, які були забиті папірцями"Я писав вірші в полоні, бо хотів виговоритися, а це треба було робити у стислій формі
- Чи руйнує популізм демократію?Ми вже навчені і знаємо, що популізм - це щось дуже і дуже погане. На цю тему не висловлювався лише лінивий. Низка газетних шпальт і заголовків аналітичних матеріалів в один голос називають популізм загрозою демократії, а дехто й найбільшою чумою ХХІ ст. І вони праві, у більшості випадків