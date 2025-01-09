Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Кая Каллас: ЄС підтримає Україну за відсутності допомоги США

09 січня 2025, 19:09
Кая Каллас: ЄС підтримає Україну за відсутності допомоги США
Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас Фото: ТСН
При цьому вона додала, що ЄС готовий узяти на себе лідерство в цьому питанні, якщо США припинять постачання допомоги Україні.

У четвер, 9 січня, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС готовий узяти на себе ініціативу з підтримки України, якщо США відмовляться це робити.

Про це повідомляє Politico з посиланням на AFP.

Вона сподівається, що США продовжать підтримку України.

"Я дійсно впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжити підтримку України", — сказала Каллас.

При цьому вона додала, що ЄС готовий узяти на себе лідерство в цьому питанні, якщо США припинять постачання допомоги Україні.

"Європейський союз також готовий узяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", — сказала вона.

9 січня міністерство оборони США оприлюднило зміст нового пакета військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.

До 74 пакету допомоги від імені адміністрації Джо Байдена ввійшли:

ракети ППО AIM-7, RIM-7, AIM-9M;

  • ракети класу повітря-земля;
  • допоміжне обладнання для F-16;
  • броньовані мостові системи;
  • обладнання безпечного зв'язку;
  • стрілецька зброя та боєприпаси;
  • запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.

Про виділення пакету допомоги міністр оборони США Ллойд Остін оголосив під час засідання у форматі «Рамштайн», на якому був присутній і президент України Володиир Зеленський.

Остін у свою чергу зазначив, що це останнє засідання контактної групи за його участі та останній пакет допомоги від адміністрації чинного президента Джо Байдена.

СШАвійнаКая КалласПідтримка Україні

Останні матеріали

Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Настав час для США повернутися до гри на перемогу. Які наслідки відновлення наступу ЗСУ на Курщині – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 09 січня 2025, 23:05
Панда і ведмідь. Відлуння
Політика
Панда і ведмідь. Відлуння "вісі зла" ХХ століття – СEPA
Переклад iPress – 09 січня 2025, 16:44
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на
Політика
Європа отримує урок від Ілона Маска. Чи зможе він перетворити європейські країни на "бананову республіку"? – Лі Гокстадер
Переклад iPress – 09 січня 2025, 08:14
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Політика
Найслабша ланка – Британія. Європа потребує якоря безпеки, а Лондон борсається – Едвард Лукас
Переклад iPress – 08 січня 2025, 14:41
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Політика
Чи стане 2025 рік повторенням 1938 року для Європи? Британія недалекоглядна – Тім Вілласі-Вілсі
Переклад iPress – 08 січня 2025, 12:29
Ще один день на війні. Як воює підрозділ
Cуспільство
Ще один день на війні. Як воює підрозділ "Ахіллес" – Дональд Гілл
Переклад iPress – 08 січня 2025, 07:59
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Політика
Катастрофічний 2024 рік путіна. Енергія витрачена даремно, втрачена назавжди – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 07 січня 2025, 14:25
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Політика
Україна принижує путіна в критичний момент. За кілька тижнів до інавгурації Трампа Київ знов наступає на Курщині – The Telegraph
Переклад iPress – 07 січня 2025, 12:34
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється