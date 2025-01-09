Кая Каллас: ЄС підтримає Україну за відсутності допомоги США
У четвер, 9 січня, головна дипломатка Європейського Союзу Кая Каллас заявила, що ЄС готовий узяти на себе ініціативу з підтримки України, якщо США відмовляться це робити.
Про це повідомляє Politico з посиланням на AFP.
Вона сподівається, що США продовжать підтримку України.
"Я дійсно впевнена, що всі інші члени, і, сподіваюся, також Сполучені Штати, готові продовжити підтримку України", — сказала Каллас.
При цьому вона додала, що ЄС готовий узяти на себе лідерство в цьому питанні, якщо США припинять постачання допомоги Україні.
"Європейський союз також готовий узяти на себе це лідерство, якщо Сполучені Штати цього не захочуть", — сказала вона.
9 січня міністерство оборони США оприлюднило зміст нового пакета військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів.
До 74 пакету допомоги від імені адміністрації Джо Байдена ввійшли:
ракети ППО AIM-7, RIM-7, AIM-9M;
- ракети класу повітря-земля;
- допоміжне обладнання для F-16;
- броньовані мостові системи;
- обладнання безпечного зв'язку;
- стрілецька зброя та боєприпаси;
- запчастини, допоміжне обладнання, послуги, навчання, транспорт.
Про виділення пакету допомоги міністр оборони США Ллойд Остін оголосив під час засідання у форматі «Рамштайн», на якому був присутній і президент України Володиир Зеленський.
Остін у свою чергу зазначив, що це останнє засідання контактної групи за його участі та останній пакет допомоги від адміністрації чинного президента Джо Байдена.