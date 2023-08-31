Казахстан купує танкери, аби направити нафту в обхід росії

Казахстан купує танкери для транспортування своєї нафти через Каспійське і Чорне моря як альтернативну експорту через російський трубопровід.

Про це пише Bloomberg.

Акціонерне товариство "КазМунайГаз" вже купила 2 танкери дедвейтом 8 тисяч тонн кожен. Це відносно невеликі судна за стандартами нафтової промисловості для транспортування нафти через Каспійське море.

"Компанія планує придбати ще два судна дедвейтом 80 тис тонн кожне для роботи в Чорному морі", - сказав заступник міністра енергетики Єрлан Аккенженов.

За його словами, Казахстан вивчає ці альтернативи, попри те, що Каспійський трубопровідний консорціум, який проходить через росію, лишається найбільш вигідним маршрутом для експорту нафти, іншим видам транспорту "важко конкурувати" з КТК.

Минулого року КТК переправив близько 80% казахстанського експорту нафти, транспортуючи нафту наземним трубопроводом з основних родовищ країни до чорноморського танкерного терміналу поблизу російського порту Новоросійськ.

Після вторгнення росії в Україну нафта з терміналу стає все більш важливою альтернативою російській нафті для Європи.

Цього року Казахстан вже експортував 300 тисяч тонн нафти через Каспійське море і через трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який йде з Азербайджану до Туреччини, а загалом цього року Кахазстан планує відправити близько 1,5 млн тонн цього року.

Це лише частина експорту КТК, який цього року становив 40,5 млн тонн переважно казахстанської нафти, крім того країна може збільшити експорт нафти до Китаю до 6,5 мільйонів тонн на рік. Раніше це був 1 мільйон.