Матеріали:
Теми:

Казахстан купує танкери, аби направити нафту в обхід росії

31 серпня 2023, 19:13
Казахстан купує танкери, аби направити нафту в обхід росії
Фото: mcclatchydc.com
Казахстан купує танкери для транспортування своєї нафти через Каспійське і Чорне моря як альтернативну експорту через російський трубопровід.

Про це пише Bloomberg.

Акціонерне товариство "КазМунайГаз" вже купила 2 танкери дедвейтом 8 тисяч тонн кожен. Це відносно невеликі судна за стандартами нафтової промисловості для транспортування нафти через Каспійське море. 

"Компанія планує придбати ще два судна дедвейтом 80 тис тонн кожне для роботи в Чорному морі", - сказав заступник міністра енергетики Єрлан Аккенженов.

За його словами, Казахстан вивчає ці альтернативи, попри те, що Каспійський трубопровідний консорціум, який проходить через росію, лишається найбільш вигідним маршрутом для експорту нафти, іншим видам транспорту "важко конкурувати" з КТК.

Минулого року КТК переправив близько 80% казахстанського експорту нафти, транспортуючи нафту наземним трубопроводом з основних родовищ країни до чорноморського танкерного терміналу поблизу російського порту Новоросійськ.

Після вторгнення росії в Україну нафта з терміналу стає все більш важливою альтернативою російській нафті для Європи. 

Цього року Казахстан вже експортував 300 тисяч тонн нафти через Каспійське море і через трубопровід Баку-Тбілісі-Джейхан, який йде з Азербайджану до Туреччини, а загалом цього року Кахазстан планує відправити близько 1,5 млн тонн цього року. 

Це лише частина експорту КТК, який цього року становив 40,5 млн тонн переважно казахстанської нафти, крім того країна може збільшити експорт нафти до Китаю до 6,5 мільйонів тонн на рік. Раніше це був 1 мільйон. 

Нагадаємо, що Казахстан заявив, що може відмовитись від експорту нафти з Новоросійська.
нафтаКазахстантанкери

Останні матеріали

Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Політика
Байден має припинити відступати перед путіним. Слід прислухатися до своїх американських бойових генералів – The Hill
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 23:14
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Політика
Повернення ворога. Війна путіна проти України та когнітивна блокада західної безпекової політики. Частина IІ – Brookings Institute
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 16:20
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Політика
путін оголосив війну росії. Під ударом опинилися не вороги режиму, а його герої – Бруно Мачаеш
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 12:37
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Cуспільство
Момент українського Valley Forge. Хто поставив би проти Джорджа Вашигтона – програв би – Курт Волкер
Переклад iPress – 31 серпня 2023, 09:47
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Технології
Війна росії проти України. 5 наслідків застосування безпілотників – Мік Раян
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 16:53
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Політика
Пентагону слід визначитися. Дайте Україні самій керувати своїм контрнаступом – Джек Кін
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 08:46
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Політика
Чи справді путін обдурив Європу? Сходження кремлівського правителя було встелене трупами – Neue Zurcher Zeitung
Переклад iPress – 30 серпня 2023, 00:21
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Політика
Роздуми про США. Добре, що українські командувачі не слухають суперрозумних американських стратегів – Том Купер
Переклад iPress – 29 серпня 2023, 12:52
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється