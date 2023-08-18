Казахстан може відмовитись від експорту нафти з Новоросійська
18 серпня 2023, 14:13
Уряд Казахстану розглядає можливість перенаправлення своєї нафти з російського чорноморського порту Новоросійськ до балтійського порту Усть-Луга.
Про це пише росЗМІ Интерфакс.
"По Новоросійську нами розглядаються варіанти. У разі погіршення ситуації в акваторії Чорного моря ті обсяги, які ми транспортуємо за напрямом порту Шесхаріс, будуть перекинуті в порт Усть-Луга. Так ми плануємо", - заявив заступник генерального директора КазТрансОйл з транспортування Ерік Сагієв.Раніше стало відомо, що Казахстан, Вірменія і Гонконг блокують платежі з рф за "паралельний імпорт" електроніки.