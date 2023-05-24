Казахстан перевірить інформацію про постачання росії безпілотників і чіпів
Міністр фінансів Єрулан Жамаубаєв заявив, що Казахстан перевірить інформацію та проведе розслідування про постачання безпілотників та чипів до росії.
Про це повідомляє Vlast.kz.
"Минулого місяця прибула делегація (із США і Європи – ред.). Ми домовилися з делегацією, якщо якісь товари, які перебувають під загрозою, потрапляють туди (в Росію – ред.), вони передають список. За цим списком ми перевіряємо коректніше та уважніше. Наша мета – не допускати санкціонованих товарів (до Росії – ред.). Якщо ми визначимо санкціоновані товари, звичайно, вживемо необхідних заходів. Перевірмо інформацію про конкретну компанію", - сказав міністр фінансів.
Він додав, що Казахстан має договір, за яким він не відправляє такі товари до росії.
"Взагалі, ми не можемо спіймати будь-якого підприємця та розглядати його як правопорушника", - підсумував Жамаубаєв.Минулого тижня Der Spiegel опублікував матеріал, в якому йшлося про те, що Казахстан постачав безпілотники і мікросхеми для росії.