Казахстан перевірить інформацію про постачання росії безпілотників і чіпів

Уряд країни перевірить та проведе розслідування в разі підтвердження таких фактів.

Міністр фінансів Єрулан Жамаубаєв заявив, що Казахстан перевірить інформацію та проведе розслідування про постачання безпілотників та чипів до росії.

Про це повідомляє Vlast.kz.

"Минулого місяця прибула делегація (із США і Європи – ред.). Ми домовилися з делегацією, якщо якісь товари, які перебувають під загрозою, потрапляють туди (в Росію – ред.), вони передають список. За цим списком ми перевіряємо коректніше та уважніше. Наша мета – не допускати санкціонованих товарів (до Росії – ред.). Якщо ми визначимо санкціоновані товари, звичайно, вживемо необхідних заходів. Перевірмо інформацію про конкретну компанію", - сказав міністр фінансів.

Він додав, що Казахстан має договір, за яким він не відправляє такі товари до росії.

"Взагалі, ми не можемо спіймати будь-якого підприємця та розглядати його як правопорушника", - підсумував Жамаубаєв.