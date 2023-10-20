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Казахстан спростував заяву про заборону експорту до росії сотні товарів

20 жовтня 2023, 14:28
Казахстан спростував заяву про заборону експорту до росії сотні товарів
Фото з вільних джерел
Міністерство торгівлі Казахстану спростувало дані про заборону на продаж 106 видів товарів росії.

Про це повідомляє Радіо Аззатык.

В прес-релізі написано, що Мінтогрівлі Казахстану, заявляють про некоректність цієї інформації, наданої віцеміністром торгівлі.

"106 видів товарів, про які згадав віцеміністр Кайрат Торебаєв, входять до переліку товарів подвійного призначення. При цьому зазначаємо, що експортний контроль товарів подвійного призначення здійснюється вже понад 20 років відповідно до міжнародних режимів експортного контролю", - написано в релізі.

Регулювання торговельних відносин Казахстану і росії відбувається в повній відповідності до положень Договору про Євразійський економічний союз.

"Заборони на експорт будь-яких товарів до Росії у зв'язку з антиросійськими санкціями не встановлювалися. При цьому зазначаємо, що торгівля товарами так званого подвійного призначення, які підпадають під експортний контроль, здійснюється відповідно до міжнародних зобов'язань Казахстану. Відповідно до законодавства РК щодо таких товарів необхідне отримання відповідної ліцензії під час експорту, імпорту та транзиту", - сказали у відомстві і додали, що система експортного контролю має на увазі отримання дозвільних документів, необхідних для ввезення, вивезення і транзиту товарів подвійного призначення.

Напередодні ми писали, що Казахстан заборонив експорт до росії товарів, які можна використовувати у війні з Україною.

 

РосіяекспортКазахстан

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