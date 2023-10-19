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ПОЛІТИКА

Казахстан заборонив експорт до росії товарів, які можна використовувати у війні з Україною

19 жовтня 2023, 13:24
Казахстан заборонив експорт до росії товарів, які можна використовувати у війні з Україною
Фото з вільних джерел
Це товари, які не вироблялися у Казахстані. Ворог намагався отримати західні компоненти через реекспорт.

Казахстан заборонив експорт до росії 106 видів товарів, які можна використовувати у військових цілях. Зокрема технологічних — дронів, мікроелектроніки тощо.

Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Це товари, які не вироблялися у Казахстані. Ворог намагався отримати західні компоненти через реекспорт.

Казахський чиновник зазначив у кулуарах сенату у четвер, 19 жовтня, що країна продовжує експортувати до рф усі групи товарів "крім тих, що належать до війни - на них накладено обмеження".

"Це 106 найменувань товарів - їхній експорт ми повністю заборонили", - сказав він.

Торебаєв пояснив, що серед товарів, що потрапили під заборону, є дрони, електрочіпи, а також електроніка, яка може використовуватись у ході війни.

Також казахський віце-міністр розповів, що дані 106 найменувань товарів не виробляються в країні, і додав, що вони реекспортувалися через Казахстан "раніше".

"Імпорт до Казахстану здійснюється, але експорт - ні. Вони (виробляються - Ред.,) не тільки на Заході, а й в інших країнах", - заявив віце-міністр торгівлі та інтеграції Казахстану.

Нагадаємо, наприкінці вересня Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв на брифінгу в Німеччині заявив, що Астана підтримує рішення ЄС щодо санкцій проти росії за агресію щодо України та не дасть москві можливість їх обійти.

експортКазахстансанкціі проти росіївійна в Україні

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