ПОЛІТИКА НОВИНИВлада Казахстану в середу відхилила вимогу росії вислати посла України в Астані через висловлення власної думки про громадян росії, звинувативши москву в неналежному тоні у відносинах між "рівними стратегічними партнерами".Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Казахстан відхилив вимогу росії вислати українського посла
Фото з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters.
Як зазначає агентство, відносини росії з Казахстаном та деякими іншими союзниками загострилися під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема через спроби президента володимира путіна порушити угоди про кордон на сході країни, укладені після розпаду СРСР.
Напруженість загострилася після того, як у серпні посол України в Астані Петро Врублевський сказав в інтерв’ю місцевому блогеру, маючи на увазі війну в Україні, що "чим більше ми (українці – ред.) вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".
У відповідь росія вимагала від Казахстану вислати українського дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що його коментарі неприйнятні для країни.
Прессекретар російського МЗС марія захарова у вівторок заявила, що москва "обурена" тим, що Врублевський все ще перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану.
Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров у середу назвав тон захарової таким, що "дисонує з характером союзницьких відносин між Казахстаном і росією як між рівноправними стратегічними партнерами". Він також додав, що посла росії в Казахстані, своєю чергою, буде викликано до МЗС країни.
Смадіяров заявив, що Врублевський залишить Казахстан, коли буде призначено нового українського посла.
Казахстан підтримує тісні економічні та безпекові зв'язки з росією, але дистанціювався від москви після того, як вона вторглася в Україну в лютому.
Астана закликала до мирного вирішення воєнного конфлікту, який москва називає "спеціальною військовою операцією", і відмовилася визнавати псевдореферендуми, за допомогою яких росія намагається анексувати частину території України.
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05 10 2022 14:59 МЕДІА
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