Казахстан відхилив вимогу росії вислати українського посла

Влада Казахстану в середу відхилила вимогу росії вислати посла України в Астані через висловлення власної думки про громадян росії, звинувативши москву в неналежному тоні у відносинах між "рівними стратегічними партнерами".

Як зазначає агентство, відносини росії з Казахстаном та деякими іншими союзниками загострилися під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема через спроби президента володимира путіна порушити угоди про кордон на сході країни, укладені після розпаду СРСР.

Напруженість загострилася після того, як у серпні посол України в Астані Петро Врублевський сказав в інтерв’ю місцевому блогеру, маючи на увазі війну в Україні, що "чим більше ми (українці – ред.) вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".

У відповідь росія вимагала від Казахстану вислати українського дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що його коментарі неприйнятні для країни.

Прессекретар російського МЗС марія захарова у вівторок заявила, що москва "обурена" тим, що Врублевський все ще перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану.

Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров у середу назвав тон захарової таким, що "дисонує з характером союзницьких відносин між Казахстаном і росією як між рівноправними стратегічними партнерами". Він також додав, що посла росії в Казахстані, своєю чергою, буде викликано до МЗС країни.

Смадіяров заявив, що Врублевський залишить Казахстан, коли буде призначено нового українського посла.

Казахстан підтримує тісні економічні та безпекові зв'язки з росією, але дистанціювався від москви після того, як вона вторглася в Україну в лютому.

Астана закликала до мирного вирішення воєнного конфлікту, який москва називає "спеціальною військовою операцією", і відмовилася визнавати псевдореферендуми, за допомогою яких росія намагається анексувати частину території України.