RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Казахстан відхилив вимогу росії вислати українського посла

Влада Казахстану в середу відхилила вимогу росії вислати посла України в Астані через висловлення власної думки про громадян росії, звинувативши москву в неналежному тоні у відносинах між "рівними стратегічними партнерами".
Казахстан відхилив вимогу росії вислати українського посла Фото з вільних джерел
Про це повідомляє Reuters.
 
Як зазначає агентство, відносини росії з Казахстаном та деякими іншими союзниками загострилися під час повномасштабного вторгнення рф в Україну, зокрема через спроби президента володимира путіна порушити угоди про кордон на сході країни, укладені після розпаду СРСР.
 
Напруженість загострилася після того, як у серпні посол України в Астані Петро Врублевський сказав в інтерв’ю місцевому блогеру, маючи на увазі війну в Україні, що "чим більше ми (українці – ред.) вб'ємо росіян зараз, тим менше доведеться їх вбивати нашим дітям".
 
У відповідь росія вимагала від Казахстану вислати українського дипломата, але Астана натомість попросила Київ замінити його, заявивши, що його коментарі неприйнятні для країни.
 
Прессекретар російського МЗС марія захарова у вівторок заявила, що москва "обурена" тим, що Врублевський все ще перебуває в Астані, і викликала посла Казахстану.
 
Речник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров у середу назвав тон захарової таким, що "дисонує з характером союзницьких відносин між Казахстаном і росією як між рівноправними стратегічними партнерами". Він також додав, що посла росії в Казахстані, своєю чергою, буде викликано до МЗС країни.
 
Смадіяров заявив, що Врублевський залишить Казахстан, коли буде призначено нового українського посла.
 
Казахстан підтримує тісні економічні та безпекові зв'язки з росією, але дистанціювався від москви після того, як вона вторглася в Україну в лютому.
 
Астана закликала до мирного вирішення воєнного конфлікту, який москва називає "спеціальною військовою операцією", і відмовилася визнавати псевдореферендуми, за допомогою яких росія намагається анексувати частину території України.
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 10 2022 14:59
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

Чому Ізраїль не став та не стане на бік України. Російська ментальність, "чорна легенда" та нескінченні вибори

США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з

США посилюють розвідку та стеження після ядерних погроз путіна. Але побоюються, що перші ознаки можливого нападу можуть з'явитися надто пізно - Politico

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Професіоналізм ЗСУ викликав психологічний шок у росіян на всіх рівнях. І буде гірше - генерал Мік Раян

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Викрадення гендиректора, обстріли та міни на Запорізькій АЕС. Працівники чекають від Києва практичної допомоги

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Виступ путіна був безглуздим навіть за його мірками. Поразка росії стає все невідворотнішою – Лоуренс Фрідман

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Лиманський котел для росіян. Путін скасував наказ про врятування частини росіян з котлу? – Том Купер

Гарматне м

Гарматне м'ясо. Мобілізація за нинішніх умов - шлях до провалу росії на фронті – Лоуренс Фрідман

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Пошкодження трубопроводів NORD STREAM розглядається як умисне. Дізнатися, що сталося, може бути не просто

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Імперія путіна починає розвалюватися. Репресії будуть посилюватися, а на сателітів чекає нестабільність - Rolling Stone

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Новобранці путіна йдуть на забій. Як 300 000 "резервістів" путіна протистоятимуть українській армії, навченій НАТО – генерал Марк Гертлінг

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Євреї-сефарди вперше потрапили під санкції Великої Британії. Проте друзів Путіна та Медведчука серед них значно більше

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Просування ЗСУ на сході Харківщини та Луганщини та перші втрати свіжомобілізованих росіян - Том Купер

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Головні посіпаки путіна панікують через "заколот" в російській армії. Може настав час для масових розстрілів? - Джулія Девіс

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Могілізація, референдуми та бряцання ядерною кнопкою. Так путін намагається продемонструвати Китаю бодай якийсь результат

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

Російські "референдуми" огидні. Тімоті Снайдер не радить журналістам використовувати терміни "рефрендум" чи "голосування"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.