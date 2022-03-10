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ОДКБ не допоможе путіну у війні проти України - МЗС Казахстану

Зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій
ОДКБ не допоможе путіну у війні проти України - МЗС Казахстану Фото з вільних джерел

Країни, що входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не братимуть участі в війні росії проти України.

Про це повідомив представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, пише Informburo.

За його словами, Казахстан виходить з принципів територіальної цілісності держав, їх суверенної рівності і мирного існування відповідно до міжнародного права і Статуту ООН.

"В цілому зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ в зоні російсько-українського конфлікту на порядку не стоїть", - сказав він.

Як повідомляв iPress, Казахстан не визнає можливої анексії росією захоплених територій України через проведення там так званих "референдумів".
 
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03 10 2022 17:02
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