ОДКБ не допоможе путіну у війні проти України - МЗС Казахстану

Зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій

Країни, що входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не братимуть участі в війні росії проти України.

Про це повідомив представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, пише Informburo.

За його словами, Казахстан виходить з принципів територіальної цілісності держав, їх суверенної рівності і мирного існування відповідно до міжнародного права і Статуту ООН.

"В цілому зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ в зоні російсько-українського конфлікту на порядку не стоїть", - сказав він.