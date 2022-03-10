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ОДКБ не допоможе путіну у війні проти України - МЗС Казахстану
Фото з вільних джерел
Країни, що входять в Організацію Договору про колективну безпеку (ОДКБ) не братимуть участі в війні росії проти України.
Про це повідомив представник МЗС Казахстану Айбек Смадіяров, пише Informburo.
За його словами, Казахстан виходить з принципів територіальної цілісності держав, їх суверенної рівності і мирного існування відповідно до міжнародного права і Статуту ООН.
"В цілому зона відповідальності ОДКБ чітко окреслена міжнародно визнаними територіями держав-членів організацій, і колективна безпека забезпечується в межах цих територій. Таким чином, питання участі ОДКБ в зоні російсько-українського конфлікту на порядку не стоїть", - сказав він.
Як повідомляв iPress, Казахстан не визнає можливої анексії росією захоплених територій України через проведення там так званих "референдумів".
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03 10 2022 17:02 МЕДІА
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